Mit DATEV-Cloud-Sourcing nutzen Sie Ihre DATEV-Software direkt aus der DATEV-Cloud. Ihre Server-Systeme befinden sich im ISO-27001-zertifizierten DATEV-Rechenzentrum und werden entsprechend Ihren Anforderungen bereitgestellt. Die Betreuung der Systeme, wie beispielsweise Aktualisierung der Software und Wartung, übernehmen IT-Fachkräfte.