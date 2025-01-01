DATEV-Cloud-Anwendungen
Die Cloud-Anwendungen von DATEV unterstützen Sie im Kanzlei- und Unternehmens-Tagesgeschäft oder bieten Ihnen und Ihren Mandanten Informationen zu Anwendungen, Branchen und Service.
DATEV-Datenservices
Mithilfe der DATEV-Datenservices werden strukturierte Daten und/oder digitale Belege aus den Programmen unserer Software-Partner – DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Schnittstellen Anbieter – in die DATEV-Programme übertragen.
DATEV-Cloud-Sourcing
Mit DATEV-Cloud-Sourcing nutzen Sie Ihre DATEV-Software direkt aus der DATEV-Cloud. Ihre Server-Systeme befinden sich im ISO-27001-zertifizierten DATEV-Rechenzentrum und werden entsprechend Ihren Anforderungen bereitgestellt. Die Betreuung der Systeme, wie beispielsweise Aktualisierung der Software und Wartung, übernehmen IT-Fachkräfte.
DATEV-Cloud-Sicherheit
Erfahren Sie, wie Sie sich sicher anmelden und wie Ihre Internet- und E-Mail-Nutzung durch das DATEV-Rechenzentrum optimal geschützt wird.