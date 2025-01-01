Bewerbungsmappen enthalten häufig viele Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Was einerseits erforderlich ist, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt andererseits die Schwierigkeit von zu vielen und uneinheitlichen Nachweisen.

DATEV bietet übersichtlich und schlank drei unterschiedliche Formen, die Sie Ihren Prüflingen nach erfolgreichen Kursen überreichen können.