  • Vorbereitete Fragen

    Die Prüfungfragen werden in Abhängigkeit von den Anforderungen des Berufsstandes und den Lehrmittelaktualisierungen stets aktuell gehalten.

  • Geschützte Infrastruktur

    Als Bildungspartner können Sie auf eine geschützte Infrastruktur zugreifen.

  • Absolute Autonomie

    Sie als Bildungspartner bestimmen selbständig, wann Prüfungen stattfinden sollen und wer daran teilnehmen darf.

DATEV Zertifikate im Überblick

DATEV Anwender Finanzbuchführung

DATEV Anwender Lohn und Gehalt

DATEV Führerschein

Voraussetzung

Zur Nutzung ist ein Login erforderlich.

  • Als Unterrichtender wenden Sie sich direkt an DATEV. Wir richten Sie als Prüfungsorganisator ein.
  • Lernende erhalten ihre Zugangscodes für die Prüfung direkt von Ihnen. 
Loginvarianten verstehen & beantragen

Einstieg leicht gemacht

Von Weiterbildungsbescheinigungen bis Zertifikat

Bewerbungsmappen enthalten häufig viele Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Was einerseits erforderlich ist, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt andererseits die Schwierigkeit von zu vielen und uneinheitlichen Nachweisen.

DATEV bietet übersichtlich und schlank drei unterschiedliche Formen, die Sie Ihren Prüflingen nach erfolgreichen Kursen überreichen können.

