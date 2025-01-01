Partnerschaftlich
Selbstverständlich lassen wir Sie beim Unterrichtsthema "KI im Berufsalltag" nicht allein. Unsere Unterstützung reicht von Angeboten zu Ihrer eigenen Weiterbildung bis hin zum Zugang zu KI-Tools der DATEV.
So können Sie Ihren Lernenden den Einzug von künstlicher Intelligenz in Kanzleien und Unternehmen praxisnah demonstrieren.
Für Unterrichtende: Weiterbildungsangebote
Wie immer haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Formaten, so dass Sie Ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend Wissen erwerben können.
Unsere besondere Empfehlung ist der neue Impulsvortrag „KI in der Steuerberatung“. Der Impulsvortrag wurde explizit für Sie als Unterrichtender an einer Einrichtung der Partnerschaft für Bildung konzipiert.
Für Unterrichtende: KI-Werkstatt
Genug gelernt und jetzt Lust, KI einfach auszuprobieren? Dann nichts wie los: In der KI-Werkstatt haben Sie die Gelegenheit, im geschützten Umfeld anhand von DATEV-Prototypen die Möglichkeiten generativer KI in der Steuerberatung zu testen. Die Plattform kann kostenfrei genutzt werden. DATEV SmartLogin / SmartCard ist Voraussetzung.
Für Lernende: Impulsvortrag für Hochschulen
Natürlich kommen auch die Lernenden nicht an der Beschäftigung mit dem Thema KI vorbei. Buchen Sie DATEV-Mitarbeiter als Referenten für eine Gastvorlesung zur KI in der Steuerberatung.
Die KI-Multiplikatoren der DATEV geben einen lebhaften Einblick in den sich verändernden Berufsalltag und demonstrieren die bereits verfügbaren oder in Erprobung befindlichen KI-Werkzeuge.
Der Gastvortrag ist geeignet für Studierende im Bachelor nach den steuerlichen Grundlagen oder im Master mit dem Schwerpunkt Steuern.
Für Lernende: E-Learning auf DATEV Students online
Auf DATEV Students online haben wir einen Kurs zur Einführung in die generative KI erstellt.
Wer KI nutzt, benötigt auch Informationskompetenz. Grund genug, die Themen in einem eigenen Lernpfad zusammen zu fassen.
Lohn für die Lernenden ist ein Wissensnachweis (PDF).
Unterrichtende als Multiplikatoren
Als Multiplikatoren der Bildungspartnerschaft erhalten Sie sukzessive Zugriff auf KI-Anwendungen. Bitte demonstrieren Sie den Leistungsumfang in Ausbildung und Lehre.
Aufgrund der genossenschaftlichen Rahmenbedingungen ist es nicht möglich, Lernenden Zugriff auf aktuell in Verprobung oder bereits am Markt befindliche KI-Anwendungen zu geben.