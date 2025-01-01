Art.-Nr. 42567 | Bildungspartner-Angebot

KI in der Steuerberatung (Impulsvortrag)

  • Exklusiv für Hochschulen
  • Gastvorlesung zur KI in der Steuerberatung
  • Zielgruppe: Studierende im Bachelor nach den ersten steuerlichen Grundlagen oder im Masterstudium mit Schwerpunkt Steuern
Einmalig
0,00 €
Übersicht

Ein DATEV-Referent informiert vor Ort über Grundlagen Künstlicher Intelligenz und mögliche Einsatzszenarien in der Steuerberatung.

Zielstellung: Grundlegene KI-Kompetenzen vermitteln und KI in der Steuerberatung erlebbar machen.

Inhalte

Behandelte Themen

  • KI - Mehr als nur ein Trend

  • Grundlagen generativer KI und ihre Anwendungsfelder

  • Produktive Beispiele von KI im DATEV-Portfolio

  • Live-Demo der DATEV KI-Werkstatt

  • Ausblick auf zukünftige Einsatzszenarien von KI in der Steuerberatung

  • Exkurs: Gute Prompts effektiv erstellen

Preise

