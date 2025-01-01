Art.-Nr. 42567 | Bildungspartner-Angebot
KI in der Steuerberatung (Impulsvortrag)
- Exklusiv für Hochschulen
- Gastvorlesung zur KI in der Steuerberatung
- Zielgruppe: Studierende im Bachelor nach den ersten steuerlichen Grundlagen oder im Masterstudium mit Schwerpunkt Steuern
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Ein DATEV-Referent informiert vor Ort über Grundlagen Künstlicher Intelligenz und mögliche Einsatzszenarien in der Steuerberatung.
Zielstellung: Grundlegene KI-Kompetenzen vermitteln und KI in der Steuerberatung erlebbar machen.
Inhalte
Behandelte Themen
-
KI - Mehr als nur ein Trend
-
Grundlagen generativer KI und ihre Anwendungsfelder
-
Produktive Beispiele von KI im DATEV-Portfolio
-
Live-Demo der DATEV KI-Werkstatt
-
Ausblick auf zukünftige Einsatzszenarien von KI in der Steuerberatung
-
Exkurs: Gute Prompts effektiv erstellen
Preise
