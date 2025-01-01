Soziale Einrichtungen
Der steigende Kostendruck zwingt Sie zu mehr Übersicht und Transparenz. Erledigen Sie Ihre kaufmännischen Aufgaben mit DATEV und halten Sie so die Kosten im Blick. Das schafft mehr Zeit für das, worauf es wirklich ankommt - den Menschen.
Vereine, Stiftungen und gGmbHs
Die DATEV-Lösungen für Vereine, Stiftungen und gGmbHs unterstützen Sie bei der rechtssicheren Buchführung und sorgen für eine transparente Zuordnung Ihrer Einnahmen und Ausgaben. Dank digitaler Prozesse erleichtert es die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung. Leistungsstarke Schnittstellen ermöglichen zudem eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und sorgen für durchgängige, effiziente Abläufe.
Baugewerbe
Die DATEV-Lösungen für das Baugewerbe sind aufeinander abgestimmt und lassen sich über Schnittstellen mit eingesetzter Branchen-Software verbinden. Ergänzende branchenspezifische Softwarelösungen unserer Kooperationspartner und Schnittstellen zu Vorsystemen sichern Ihren Erfolg.
Land- und Forstwirtschaft
Die DATEV-Lösungen für die Land- und Forstwirtschaft unterstützen Sie bei einer aussagekräftigen Buchführung, indem sie finanzielle und natürliche Daten mit Mengenerfassung kombinieren. Branchenspezifische Auswertungen wie der Geldrückbericht oder der Vieh- und Vorrätebericht geben Ihnen wertvolle Einblicke für die Unternehmenssteuerung. Leistungsstarke Schnittstellen sorgen für eine nahtlose Integration mit Ihrer vorhandenen Branchensoftware und fördern effiziente Arbeitsabläufe.
Kfz-Unternehmen
Wie viel Umsatz erwirtschaften Sie durch Neuwagen- oder Gebrauchtwagenverkauf in Ihren Filialen? Sie benötigen ein Reporting für die Hersteller? Die DATEV-Lösungen liefern Ihnen einen klaren und detaillierten Blick über die Kosten und Ergebnisse Ihres Unternehmens.
Hotels & Gaststätten
Nicht nur Gäste wollen gut schlafen. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie, wenn es um Zahlen und unternehmerisches Handeln geht. Damit können Sie über schlaflose Nächte nur müde lächeln.
Weitere Branchen-Lösungen
Wir haben auch Lösungen für andere Branchen.