Die DATEV-Lösungen für die Land- und Forstwirtschaft unterstützen Sie bei einer aussagekräftigen Buchführung, indem sie finanzielle und natürliche Daten mit Mengenerfassung kombinieren. Branchenspezifische Auswertungen wie der Geldrückbericht oder der Vieh- und Vorrätebericht geben Ihnen wertvolle Einblicke für die Unternehmenssteuerung. Leistungsstarke Schnittstellen sorgen für eine nahtlose Integration mit Ihrer vorhandenen Branchensoftware und fördern effiziente Arbeitsabläufe.