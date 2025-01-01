Ihre Vorteile
Mit dem Cloud-basierten System von Circula rechnen Sie Reisekosten, Zuschüsse, Verpflegungsmehraufwände, Spesen und Barauslagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz einfach, papierlos und automatisiert ab. Die All-in-One-App ist von unterwegs als mobile App oder über den Browser für Reisende und Prüfer abrufbar und einfach zu bedienen.
Circula kann schnell und unkompliziert in Ihrem Unternehmen implementiert werden. Ihre Mitarbeitenden können kurzerhand Reisekostenbelege über die mobile App oder die Browser-Version einscannen, hochladen und einreichen. Die eingereichten Belege können jederzeit und von jedem Ort aus online von Vorgesetzten freigegeben werden. Im Anschluss werden die freigegebenen Belege und Kosten von der Buchhaltung geprüft und können innerhalb weniger Sekunden an die DATEV-Software übergeben werden. Der einfache Datenexport ermöglicht es, die Ausgaben zeitnah prüfen zu lassen, ggf. Korrekturen vorzunehmen und die Buchungen zu übernehmen.
Die Reiskostenlösung von Cirucla lässt sich dank zahlreicher Schnittstellen und Integrationen problemlos in jede Systemlandschaft integrieren. Mit der direkten Anbindung zur DATEV-Software können Spesen mit nur wenigen Klicks zur DATEV-Payroll Software oder DATEV Unternehmen online übertragen werden.
All-in-One-App
Als All-in-One-App ist Circula von unterwegs als mobile App oder über den Browser abrufbar. In der Cloud-Lösung können Rechnungen, Belege, Kilometer-, Tages- und Übernachtungspauschalen sowie Auslagen und Spesen digital eingereicht und von Vorgesetzten freigegeben werden. Die Einreichungen werden im Anschluss stress- und zeitsparend von der Buchhaltung geprüft.
Beleg-Scanner und -ablage
Belege mit der mobilen App fotografieren oder scannen und automatisch per OCR-Technologie auslesen lassen. Rechnungen und Belege z. B. als PDF-Dokument können in der digitalen Belegablage gespeichert werden.
Automatische Pauschalberechnung
Automatisierte Berechnung der Tages- und Übernachtungspauschalen nach Werten aus dem aktuellen BMF-Schreiben.
Dezentrale Freigabe
Vorgesetzte können eingereichte Mitarbeiter-Auslagen sowohl in der Web-App, als auch in der mobilen App freigeben oder ablehnen.
GoBD-konformes internes Kontrollsystem
Ein digitales Vier-Augen-Prinzip und die GoBD-konforme Protokollierung ermöglichen ein internes Kontrollsystem für Ihre Reisekosten und Spesen (IDW PS 880 geprüft), das somit für Rechts- und Revisionssicherheit sorgt.
Daten einfach austauschen
Nahtlose Integration über sichere DATEV-Schnittstellen zu DATEV Unternehmen online, DATEV-Payroll, gängigen Buchhaltungssystemen, Reisebuchungsplattformen und HR-Systemen.
Häufige Fragen unserer Kunden
Wie kann ich Belege mit OCR-Technologie in Circula erfassen?
Mit der mobilen Circula App werden automatisch Kerninformationen (Name des Rechnungsstellers, Rechnungsdatum, Brutto-Betrag) aus Ihren Belegen per Kamera-Scan extrahiert und für Freigaben und Prüfungen der Buchhaltung verarbeitet.
Kann ich Belegbilder zu DATEV exportieren?
Mit Circula können Sie Belegbilder und Belegsatzdaten Ihrer zu verbuchenden Ausgaben nach DATEV exportieren. Für einen erfolgreichen Import wird vorausgesetzt, dass DATEV Unternehmen online inkl. Belege online eingerichtet ist.
Müssen physische Belege aufbewahrt werden, nachdem sie digital eingereicht wurden?
Sie müssen Belege nach dem digitalen Einreichen nicht weiter aufbewahren, wenn Sie über eine entsprechende Dokument-Management-Software verfügen. Solange diese Voraussetzung erfüllt ist, handeln Sie GoBD-konform und müssen sich keine Sorgen über eine falsche Handhabung Ihrer Daten machen.
Ist Circula GoBD-konform?
Circula ist GoBD-konform und als ebensolche Software zertifiziert nach IDW PS 880 durch Eger, Färber & Kollegen Wirtschaftsprüfungs und Beratungs GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Kann ich Circular kostenlos testen?
Sie können Circulas Spesenmanagement-Lösung für 14 Tage kostenlos testen, ohne Ihre Zahlungsmethode anzugeben. Wenden Sie sich über das Kontaktformular an Circula und beginnen Sie den Test.
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
