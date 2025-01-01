Circula kann schnell und unkompliziert in Ihrem Unternehmen implementiert werden. Ihre Mitarbeitenden können kurzerhand Reisekostenbelege über die mobile App oder die Browser-Version einscannen, hochladen und einreichen. Die eingereichten Belege können jederzeit und von jedem Ort aus online von Vorgesetzten freigegeben werden. Im Anschluss werden die freigegebenen Belege und Kosten von der Buchhaltung geprüft und können innerhalb weniger Sekunden an die DATEV-Software übergeben werden. Der einfache Datenexport ermöglicht es, die Ausgaben zeitnah prüfen zu lassen, ggf. Korrekturen vorzunehmen und die Buchungen zu übernehmen.

Die Reiskostenlösung von Cirucla lässt sich dank zahlreicher Schnittstellen und Integrationen problemlos in jede Systemlandschaft integrieren. Mit der direkten Anbindung zur DATEV-Software können Spesen mit nur wenigen Klicks zur DATEV-Payroll Software oder DATEV Unternehmen online übertragen werden.