Packen Sie anfallende Aufgaben immer sofort an? Viele Menschen kennen das Phänomen, Arbeiten aufzuschieben. In der Hektik des Alltags sind Gründe schnell gefunden: Zeitmangel, fehlende Informationen oder schlicht nicht die richtige Stimmung. Auf dieser Themenseite haben wir informative Beiträge und passende Lösungen für Sie gesammelt.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie das hektische Tagesgeschäft beherrschen können, ohne strategische Fragen aus dem Blick zu verlieren, dann schieben Sie das Lesen diese Beitrags am besten nicht mehr weiter auf! Der Aufmacher zum Thema: Aufschieben? Kann warten!

Interview: Magisches Dreieck

Am besten funktioniert Digitali­sierung, wenn alle Beteiligten sich vernetzen: Unternehmen, Kanzleien und DATEV. Christian Neuser und Markus Munz wissen, wie Geschäfte zu Win-win-win-Situationen werden.

Mehr erfahren

Weniger Zettel, mehr Zeit

Noch immer landen Belege handschriftlich ergänzt, auf Papier gedruckt und mit Post-its versehen in vielen Kanzleien. Vor allem bei kleineren Unternehmen oder auftragsbuchenden Mandanten ist das Alltag.

Mehr erfahren

"Die E-Rechnung ist längst Alltag"

Zwischen großer Herausforderung und lang erwarterter Erlösung. Ganz sicher wird sie die Zusammenarbeit von Unternehmen mit ihren Steuerberatern enorm beschleunigen.

Mehr erfahren