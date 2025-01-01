Mitarbeitermotivation stärken
Mit einem professionellem Benefit-Management haben Sie die Möglichkeit, durch zum Beispiel Gehaltsextras bzw. Sachzuwendungen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Angebote zu bieten und sie dadurch in ihrer Motivation zu stärken. So finden Sie auch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und können sie langfristig an Ihr Unternehmen binden.
Gehaltsanalyse durch echte Lohnkennzahlen
Nutzen Sie die deutschlandweit einmalige Datenbasis der DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Datenanalysen, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Ihr Unternehmen zu binden und zu entwickeln.
Entwicklungsprozesse digital abbilden
Leistung steigern, Bindung stärken: Mitarbeitergespräche fördern die Produktivität, konstruktives Feedback steigert die Motivation und bindet Beschäftigte dauerhaft an Ihr Unternehmen. Mit den HR-Systemen unserer DATEV-Marktplatz Partner und den ausgeklügelten Tools in den Bereichen Performance, Entwicklung und Schulungen entfesseln Sie das Potenzial Ihres Teams.