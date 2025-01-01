Ihre Vorteile
Vielfältige Möglichkeiten
Eine große Auswahl an Benefit-Lösungen steht Ihnen zur Verfügung. Ob Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen eine wichtige Rolle spielt und sich das auch in den Benefits für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegeln soll, Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter fördern wollen oder Sie einen Ersatz für eine Kantine suchen.
Benefit-Lösungen für Ihr Unternehmen
Gehaltsextras-Rechner
Mit Gehaltsextras-Rechnern können Sie die Vergütung Ihrer Mitarbeiter mittels Gehaltsextras gestalten und gleichzeitig Ihre Arbeitgeberkosten senken.
- Senken der Arbeitgeberkosten
- Maximales Potenzial für Arbeitnehmer ausschöpfen
- Steuer- und sozialversicherungsfreie Gehaltsextras berechnen
- Gehaltserhöhungen vorab simulieren
Gehaltsextras
Ob Sachbezug oder Verpflegungszuschuss - mit Gehaltsextras können Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Ganz individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten.
- Senken der Arbeitgeberkosten
- Individuell auf Ihre Beschäftigten angepasst
- Steuer- und sozialversicherungsfrei
Benefit-Management
Mit einem Benefit-Managementsystem werden Sachzuwendungen zum Kinderspiel. Der Arbeitgeber gibt Budgethöhe und gewünschten Warenkorb vor, den Rest erledigt die Plattform vollautomatisiert.
- Alles in einer Plattform
- Vollständig digitalisiert
- Flexibel auswählbares Angebot an Benefits - optimal zugeschnitten für Ihre Beschäftigten
- Rechtlich immer up-to-date
- Mobilitätsbudget
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei?
Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!