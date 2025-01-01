Die DATEV-System- und DATEV-Lösungs-Partner entwickeln sich weiter zum DATEV Solution Partner. Alle Solution Partner sind durch DATEV qualifiziert und zertifiziert. Sie bieten Ihnen vielfältige Unterstützung: bei der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten, beim Einrichten einer modernen IT-Infrastruktur und bei vielen Dingen mehr.
Einige Solution Partner bieten ein eigenes PARTNERasp an, andere arbeiten mit entsprechenden Anbietern zusammen und alle können kompetent zu den DATEV-Lösungen DATEV-SmartIT und DATEVasp beraten.
Solution Partner - die echten IT-Experten
Das bieten Ihnen die DATEV Solution Partner
- Viel Erfahrung mit der Zusammenarbeit von Steuerberatungskanzleien und deren Mandanten
- Lösungen für eine moderne Infrastruktur, beispielsweise durch ein eigenes PARTNERasp-Angebot
- Qualifizierte Beratung zu DATEV Unternehmen online
- Berät zu den DATEV-Lösungen, richtet sie ein und schult Kanzleien und deren Mandanten
- Regionalität - immer in Ihrer Nähe
Der Partner für Ihre individuellen Anforderungen
Der DATEV Solution Partner unterstützt Ihre Kanzlei ganzheitlich dabei, sich digital und zukunftsorientiert aufzustellen. Er kennt die DATEV-Lösungen genau und verfügt über umfassende Erfahrung mit Prozessen in Kanzleien und Unternehmen. Zusätzlich können DATEV Solution Partner Zusatzqualifikationen für die folgenden DATEV-Lösungen erwerben:
- DATEV DMS
- DATEV Eigenorganisation comfort
Alle DATEV Solution Partner können kompetent und sicher zu DATEV Unternehmen online beraten und das Programm einrichten. Zusätzlich können sich Solution Partner weiterqualifizieren: Nach einer gesonderten Prüfung zu DATEV Unternehmen online und mindestens 75 Einrichtungen pro Jahr erhalten sie das Label „Experte für Unternehmen online“.
DATEV-Partner in Ihrer Nähe finden
Über diese Suche finden Sie geeignete DATEV Channel Partner in Ihrer Nähe. Sie können nach Region, gewünschten Leistungen und bestimmten Schlagwörtern suchen.
Weitere Informationen
Das DATEV-Partner-Programm
Sie möchten DATEV-Kunden auf ihrem Weg in die Digitalisierung begleiten und haben Interesse an einer DATEV-Partnerschaft? Hier erfahren Sie mehr.