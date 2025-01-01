Bestens vorbereitet für das Wirtschaftsjahr 2025
Der Jahresabschluss ist ein entscheidender Meilenstein für Unternehmen und Organisationen. Er bietet nicht nur einen umfassenden Einblick in die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, sondern dient auch als Grundlage für strategische Entscheidungen und die Kommunikation mit Stakeholdern.
Jahresabschlüsse optimal erstellen
Der von Ihnen erstellte Jahresabschluss ist die Visitenkarte eines Unternehmens und ein Aushängeschild für Ihre Kanzlei.
Nutzen Sie diese Chance und bereiten Sie sich mit folgenden Seminaren gut auf diesen Jahresabschluss vor.
Umfassende Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung.
Jahresabschluss einer GmbH 2025
In unserem jährlichen Seminar vermitteln wir erfahrenen Bearbeiterinnen und Bearbeitern in der Jahresabschlusserstellung aktuelle fachliche Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Rechtsänderungen. Wir zeigen Ihnen die regelmäßig wiederkehrenden Abschlusssachverhalte sowie die jährlichen Anforderungen, damit Sie den handels- und steuerrechtlichen Jahresabschluss einer GmbH rechtssicher erstellen können.
Dieses Seminar haben wir als Präsenzseminar oder auch als Online-Seminar.
Potenziale der Jahresabschlusserstellung erkennen und effizient nutzen
In unserem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken in Ihren Kanzleiprozessen optimal unterstützt.
Durch modernisierte Schnittstellen bereitet der Kontenzweck die Steuerdeklaration sowie die Übermittlungen an Institutionen wie das Unternehmensregister und die Finanzverwaltung effizient auf. Ebenso erleichtert der Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken die Fertigung des Erstellungsberichts.
Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
In diesem Seminar entwickeln Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls einen Jahresabschluss für eine GmbH.
Am Beispiel einer GmbH entwickeln Sie einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie die einzelnen Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Am PC bearbeiten Sie einen durchgängigen Musterfall, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Im Seminar erstellen Sie den Jahresabschluss und betrachten dabei die Handels- und Steuerbilanz.
Dieses Seminar haben wir als Präsenzseminar, Online-Seminar und als Lernvideo.
Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger
In diesem eintägigen Seminar werden die Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses anhand zahlreicher Praxisbeispiele erläutert. Sie erhalten eine praktische Anleitung, welche Ansatz- und Bewertungsvorschriften in der Handelsbilanz zu beachten und welche Abschlussbuchungen vorzunehmen sind. Dabei gehen wir auch auf diewesentlichen Besonderheiten für Jahresabschlüsse einer Kapitalgesellschaft ein.
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlein sowie an Quereinsteigende, die bereits laufende Buchführungen erstellt haben und sich jetzt Kenntnisse über Jahresabschlussarbeiten aneignen möchten.
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps zur Jahresabschlusserstellung
In diesem Seminar legen die Teilnehmer die Schwerpunkte selbst aus den vorhandenen Themen fest. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Durch den Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern können Sie Ihre Arbeitsabläufeeffizienter gestalten und Prozesse optimieren.
Dieses Seminar haben wir als Präsenzseminar und als Lernvideo.
Jahresabschlüsse prozessorientiert dokumentieren
- Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die getätigten Arbeitsschritte und Beurteilungshandlungen nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten werden. Dabei unterstützt Sie das Zusatzmodul „Dokumentation Abschlusserstellung“ in Verbindung mit DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung. Die Checklisten orientieren sich am Umfang der bebuchten Bilanzposten, so dass der Mitarbeiter immer den optimalen Umfang zur Dokumentation seiner Abschlusstätigkeiten nutzt. Eigene Arbeitshilfen wie z. B. Excel-Tabellen können jederzeit in Arbeitspapiere integriert werden. Somit entsteht ein neuer standardisierter Prozess in der Kanzlei bei der Jahresabschlusserstellung.
- Dieses Seminar haben wir als Online-Seminar und als Lernvideo.
Jahresabschluss für Kanzleien: Beratung
Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen im Bereich der Jahresabschlussbearbeitung. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.
Diese Beratung bieten wir Ihnen als Ganztagesberatung vor Ort oder als Kurzberatung online an.
Bestens informiert über Personengesellschaften
Personengesellschaften stehen häufig im Mittelpunkt unternehmerischer und steuerlicher Gestaltungsüberlegungen. In der Beratungspraxis ist die Wahl dieser Rechtsform mit enormen Herausforderungen verbunden. Steuerberater und Mitarbeiter, die Personengesellschaften künftig betreuen werden, erhalten das notwendige Basiswissen zur Erstellung der Handels-, Gesamthandels-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen. Steuerliche Gewinnverteilung, Kapitalkontenentwicklung und Grundzüge des Verlustabzugs bei der GmbH und Co. KG sowie das Ausscheiden von Gesellschaftern aus der Personengesellschaft.
Jahresabschluss und Steuererklärungen der Personengesellschaft
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen die Besonderheiten für die Jahresabschlusserstellung einer Personengesellschaft. Hierbei wird Ihnen der Prozess von der Finanzbuchführung zur E-Bilanz und den Steuererklärungen anhand der DATEV-Programme Schritt für Schritt demonstriert. Der Fokus liegt dabei auf der GmbH & Co. KG. Ebenso thematisieren wir die gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Grundlagen von KG und GmbH & Co. KG sowie gesellschaftsspezifischer Fragen des Insolvenzrechts und der Steuerberaterhaftung bei KGs und GmbH & Co. KGs.
Dieses Seminar haben wir als Online-Seminar.
Einmaleins der Personengesellschaft
Das Seminar vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um die grundlegenden Geschäftsvorfälle im Handels- und Steuerrecht einer Personengesellschaft korrekt erfassen zu können. Anhand eines praxisnahen Musterfalls zeigen wir Ihnen die neuen, anwenderfreundlichen Lösungen live im Programm und erläutern die Besonderheiten bei der Übermittlung einer Personengesellschaft an die Finanzverwaltung.
Dieses Seminar haben wir als Online-Seminar.
Kapitalkontenentwicklung sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Anforderungen für Personengesellschaften im Rahmen der Kapitalkontenentwicklung, bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie für die E-Bilanz erfüllen.
Anhand eines Musterfalls richten Sie die neue Lösung für eine Kapitalkontenentwicklung bzw. Ergebnisverwendung ein und führen diese mit Hilfe des Ergebnisverwendungsassistenten durch.
Dieses Seminar haben wir als Präsenzseminar und als Lernvideo.
Erstellungsberichte komfortabel gestalten
Mit DATEV Bilanzbericht comfort als Werkzeug zur Erstellung und Gestaltung von Erstellungsberichten können Sie die berufsrechtlichen Anforderungen an die Jahresabschlusserstellung nach BStBK 4/2010 oder IDW S7 erfüllen.
DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 1: Basiswissen - Erstellungsberichte bearbeiten
In diesem Modul bearbeiten Sie die Berichte von der Neuanlage bis hin zur Ausgabe. Sie legen mit DATEV Bilanzbericht comfort einen Erstellungsbericht an und erfahren die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden nicht nur unseren Bedingungsassistenten kennenlernen und mit Texten und Variablen arbeiten, sondern erfahren auch wie man Kalkulationstabellen erstellt und verändert. Mit unserem Seminar werden Sie nun die Berichte erläutern und auswerten können, um diese optimal für die Ausgabe vorzubereiten.
Dieses Seminar haben wir als Präsenzseminar oder auch als Online-Seminar.
DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 2: Aufbauwissen und Kanzleivorlagen erstellen
In diesem Modul wird der gesamte Prozess von der Neuanlage bis zum Speichern der Kanzleivorlage mit DATEV Bilanzbericht comfort erarbeitet und durch Praxisübungen vertieft. Hierbei liegen die Schwerpunkte u. a. auf der Gestaltung des Layouts und wie Struktur und Umfang eines Berichts bearbeitet werden können. Zudem werden Sie mit diesem Seminar die Funktion zur Gestaltung einer benutzerfreundlichen Vorlage erlernen und nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten.
Dieses Seminar haben wir als Präsenzseminar oder auch als Online-Seminar.
Bilanzbericht für Kanzleien: Beratung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Bilanzbericht? Wir beraten Sie online. In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Ergänzende Fachliteratur
Ergänzend zu den vorgestellten Seminaren und Lernvideos unterstützen wir Sie auch mit Fachliteratur. Wählen Sie zischen den Print-Ausgaben und E-Books oder nutzen Sie das Abonnement DATEV Verlagsmedien comfort.
Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 10. Auflage
Dieses regelmäßig aktualisierte Kompaktwissen stellt die bilanzsteuerrechtlichen Neuerungen im Überblick dar, die sich in letzter Zeit ergeben haben. Damit Sie bei der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz auf der sicheren Seite sind, sollten Sie diese kennen.
Fehlervermeidung bei Jahresabschluss und Steuererklärung, 2. Auflage
Das Kompaktwissen zeigt Ihnen typische Fälle der Jahresabschlussbearbeitung auf, bei denen es gilt Fehler zu vermeiden oder für den Mandanten die günstigere Lösung zu wählen. Es handelt sich um Sachverhalte, die der Autor und Steuerberater Wolfgang Eggert in seiner langjährigen Berufspraxis "gesammelt" hat. Selbst bei scheinbar altbekannten Themen wie der Kfz-Nutzung werden überraschende Lösungen aufgezeigt.
GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 4. Auflage
Das Kompaktwissen vermittelt Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Jahresabschlusserstellung die aktuellen fachlichen Neuerungen rund um die Erstellung sowohl des handelsrechtlichen als auch des steuerrechtlichen Jahresabschlusses.
GmbH-Jahresabschluss: Praxisbeispiele, 4. Auflage
Das Kompaktwissen vermittelt Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Jahresabschlusserstellung die aktuellen fachlichen Neuerungen rund um die Erstellung sowohl des handelsrechtlichen als auch des steuerrechtlichen Jahresabschlusses anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen.
Der Anhang der kleinen GmbH, 3. Auflage
Der Anhang muss von allen Kapitalgesellschaften aufgestellt werden – also auch von kleinen und kleinsten GmbHs und haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaften. Der Anhang ist also weit mehr als ein reines „Anhängsel“, dem man wenig Beachtung schenken muss. Immerhin aber brauchen kleine GmbHs bestimmte Angaben im Anhang nicht zu machen.
1x1 der Personengesellschaft
Das Kompaktwissen bietet einen praxisnahen und zugleich kompakten Überblick über die handels- und steuerrechtlichen Anforderungen bei Personengesellschaften. Es richtet sich speziell an Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich in die Thematik vertieft einarbeiten oder ihr bestehendes Wissen gezielt auffrischen möchten.
Personengesellschaften und MoPeG
Das Kompaktwissen orientiert sich strikt an den Bedürfnissen der steuerberatenden Berufe und liefert das für diesen Beruf notwendige Fachwissen zum MoPeG. Notwendige Grundlagen der Neuregelung sowie die Auswirkungen auf das Gesellschaftsrecht werden detailliert dargestellt. Außerdem werden die Bereiche Gesellschaftsverträge inkl. der Aufstellung und Feststellung von Abschlüssen, Abgabenordnung, Bilanzierung der Personengesellschaften, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer betrachtet. Selbstverständlich darf auch ein Blick in die wichtigen Gestaltungsnormen § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG (Realteilung) und § 24 UmwStG nicht fehlen. Das Kompaktwissen ist auf die Bedürfnisse der steuerberatenden Berufe ausgerichtet und bietet das notwendige Fachwissen zum MoPeG.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Das Recht der Personengesellschaften wurde lange nicht modernisiert. Die Regelungen zur GbR, OHG und KG im BGB und HGB stammen noch aus dem Jahr 1900. Nur Rechtsprechung brachte Veränderungen, was den Überblick erschwerte. Ende Juni 2021 verabschiedete der Bundestag das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG), das am 01.01.2024 in Kraft trat. Es bringt viele Neuerungen für GbR, OHG, KG, Freiberufler und mittelständische Unternehmen, darunter ein neues Register für Personengesellschaften und die Möglichkeit der Sitzwahl im Ausland. Auch Umwandlungen von der GbR zu anderen Rechtsformen werden erleichtert. Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über die Neuerungen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten durch das MoPeG ab dem 01.01.2025.