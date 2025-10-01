Art.-Nr. 35232 | Kompaktwissen

1x1 der Personengesellschaft

Basiswissen zur Erstellung der Handels-, Gesamthands-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen anhand einzelner Beispiele
  • Grundlagen der Abschlusserstellung
  • Gewinnverteilung
  • Kapitalkonten bei der GmbH & Co KG

Erscheinungstermin: Oktober 2025

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Das Kompaktwissen bietet einen praxisnahen und zugleich kompakten Überblick über die handels- und steuerrechtlichen Anforderungen bei Personengesellschaften. Es richtet sich speziell an Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich in die Thematik vertieft einarbeiten oder ihr bestehendes Wissen gezielt auffrischen möchten.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Geschäftsvorfälle – von der Gründung über laufende Buchungen bis hin zur steuerlichen Gewinnverteilung – und ihre korrekte Abbildung. Sämtliche Vorgänge werden verständlich und strukturiert erläutert, sodass auch komplexere Sachverhalte nachvollziehbar bleiben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der GmbH & Co KG, deren spezifische Anforderungen sowohl handels- als auch steuerrechtlich betrachtet werden. Die Leserinnen und Leser erfahren, wie typische Geschäftsvorfälle dieser Gesellschaftsform bilanziell korrekt zu erfassen sind.

Anschauliche Fallbeispiele unterstützen das Verständnis und zeigen konkret, wie die Handels-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen erstellt werden. Auch die Behandlung des Betriebsvermögens von Personengesellschaften wird praxisgerecht erläutert, insbesondere im Hinblick auf die steuerlichen Besonderheiten. Die Regelungen zum Verlustabzug nach § 15a EstG sind verständlich aufbereitet, sodass deren Anwendung in der Praxis sicher gelingt.

Darüber hinaus beleuchtet das Kompaktwissen ausführlich die Systematik der steuerlichen Gewinnverteilung sowie die Entwicklung der Kapitalkonten. Steuerberaterinnen und Steuerberater erhalten somit das notwendige Rüstzeug, um ihre Mandantinnen und Mandanten in allen Phasen der steuerlichen und handelsrechtlichen Behandlung von Personengesellschaften kompetent zu begleiten – von der Bilanzierung bis hin zur Betriebsprüfung.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 10/2025
Seitenzahl 141
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autor

Portraitbild der referierenden Person Stefan Gey

Stefan Gey

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht

Details & Preise

Art.-Nr. 35232 | Kompaktwissen

1x1 der Personengesellschaft

Basiswissen zur Erstellung der Handels-, Gesamthands-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen anhand einzelner Beispiele

Erscheinungstermin: Oktober 2025

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12640

Gewerbliche Personengesellschaften (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12804

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12634

Vermögensverwaltende Personengesellschaften, 2. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12562

KöMoG (E-Book)
-
Mandanten-Info | Art.-Nr. 12321

KöMoG - Option zur Körperschaftsteuer für Personengesellschaften (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12968

Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 10. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12848

Fehlervermeidung bei Jahresabschluss und Steuererklärung, 2. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12970

GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12971

GmbH-Jahresabschluss: Praxisbeispiele, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12866

Der Anhang der kleinen GmbH, 3. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 11919

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis