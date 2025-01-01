Weiterbildung für die ganze Kanzlei
Weiterbildungs-Abonnements ‒ Gemeinsam mehr wissen
Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Weiterbildungs-Abonnements „Flatrate Lernvideo“ und „Kanzlei-Organisationsbeauftragte“ Zeit und Geld sparen und gleichzeitig die Kompetenzen und die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern können. Entdecken Sie die Vorteile unserer flexiblen Lernlösungen und starten Sie noch heute mit uns in eine erfolgreichere Zukunft!
Flatrate Lernvideo ‒ kein Thema verpassen: Mit der Flatrate Lernvideo sichern Sie Ihrer Kanzlei umfangreiche und flexible Möglichkeiten in der Weiterbildung.
Kanzlei-Organisationsbeauftragte ‒ die Weiterbildungs-Experten in Ihrer Kanzlei: Umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren, Unterlagen und Erfahrungsaustausch.
Aktuelles aus den DATEV-Lernwelten
DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung
Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.
Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien.
Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.