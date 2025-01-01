Themengebiete im Überblick

Weiterbildung für die ganze Kanzlei​

  • Gemeinsam lernen

    Erleben Sie Weiterbildung in Präsenz oder online – praxisnah, verständlich und sofort anwendbar.​

  • Sicherheit durch Wissen

    Bleiben Sie rechtlich auf dem Laufenden und nutzen Sie unsere Seminare zu Gesetzesänderungen.​​

  • Effizienz steigern

    Optimieren Sie den Einsatz Ihrer DATEV-Software mit speziell abgestimmten Schulungen.​

  • Für jede Rolle das passende Angebot

    Vom Einsteiger bis zum Kanzleileiter – wir haben das richtige Format für Sie.​

Weiterbildungs-Abonnements ‒ Gemeinsam mehr wissen

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Weiterbildungs-Abonnements „Flatrate Lernvideo“ und „Kanzlei-Organisationsbeauftragte“ Zeit und Geld sparen und gleichzeitig die Kompetenzen und die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern können. Entdecken Sie die Vorteile unserer flexiblen Lernlösungen und starten Sie noch heute mit uns in eine erfolgreichere Zukunft!

Mehr erfahren

 

Flatrate Lernvideo ‒ kein Thema verpassen​: Mit der Flatrate Lernvideo sichern Sie Ihrer Kanzlei umfangreiche und flexible Möglichkeiten in der Weiterbildung.

Kanzlei-Organisationsbeauftragte ‒ die Weiterbildungs-Experten in Ihrer Kanzlei: Umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren, Unterlagen und Erfahrungsaustausch.

Seminar-Highlights: Das sollten Sie nicht verpassen

Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten

DATEV Unternehmen online: Strategischer Einstieg in die Digitalisierung zwischen Kanzlei und Mandant

Betriebsprüfung bei Influencern - Besonderheiten der Branche

Jahresabschluss einer GmbH 2025

Microsoft Copilot in der Praxis - smarter arbeiten mit KI

Aktuelles aus den DATEV-Lernwelten

Lassen Sie sich für Ihre Weiterbildung inspirieren!

DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung

Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.

Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien. 

Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.

