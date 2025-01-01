Willkommen bei DATEV-Wissen. Wir empfehlen Ihnen diesen Acht-Schritte-Einarbeitungsplan, um Auszubildende und Quereinsteigende möglichst gut in Ihre Kanzlei einzuarbeiten. Es ist ein Mix aus verschiedenen Lernschwerpunkten und orientiert sich am Lehrplan der Berufsschulen.

Sie können alle Schritte unabhängig voneinander einzeln buchen und flexibel planen.