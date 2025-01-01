Sie wollen prüfen, wie Sie die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten ausweiten können?

Die DATEV ISWL Mandantenanalyse unterstützt Sie bei der geschäftsfeldübergreifenden Analyse und ermittelt Optimierungspotenziale bei der Mandatsbearbeitung. So erkennen Sie schnell, bei welchen Mandanten es sich lohnt, die bestehenden Arbeitsabläufe nachzuschärfen. Die passenden Werkzeuge sind im Prozess Komplett digital im Lohn beschrieben.

Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven

Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.

