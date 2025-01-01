Seit der Gründung 1966 durch Dr. Heinz Sebiger verfolgt DATEV ein klares Ziel: die Digitalisierung kaufmännischer Prozesse im Dienst der steuerberatenden Berufe sicher, effizient und vertrauensvoll zu gestalten.

Meilensteine wie der Aufbau des DATEV-Rechenzentrums, die Einführung der digitalen Lohnabrechnung oder die Entwicklung cloudbasierter Plattformen zeigen: DATEV ist ein kontinuierlicher Treiber des Fortschritts. Aus Verantwortung für die Praxis.