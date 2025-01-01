Ein Unternehmen mit Verantwortung
Als Genossenschaft stärken wir Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte mit verlässlichen Software- und Cloud-Lösungen für wirtschaftlichen Erfolg, effiziente Zusammenarbeit und höchste Standards in Datenschutz und Compliance.
Unsere Geschichte – Innovation aus Prinzip
Seit der Gründung 1966 durch Dr. Heinz Sebiger verfolgt DATEV ein klares Ziel: die Digitalisierung kaufmännischer Prozesse im Dienst der steuerberatenden Berufe sicher, effizient und vertrauensvoll zu gestalten.
Meilensteine wie der Aufbau des DATEV-Rechenzentrums, die Einführung der digitalen Lohnabrechnung oder die Entwicklung cloudbasierter Plattformen zeigen: DATEV ist ein kontinuierlicher Treiber des Fortschritts. Aus Verantwortung für die Praxis.
Mitgestalten in der Genossenschaft: Organe der DATEV
DATEV ist eine Genossenschaft und wird entsprechend gemeinschaftlich organisiert.
Unsere Mitglieder gestalten aktiv mit über:
- Vorstand, der die Geschäfte führt
- Aufsichtsrat, der kontrolliert und berät
- Vertreterversammlung, die zentrale Beschlüsse fasst
- Vertreterrat und Beirat als beratende Gremien
DATEV Public Affairs: Im Dialog mit Politik und Gesellschaft
Die digitale Transformation der Wirtschaft braucht verlässliche Rahmenbedingungen. DATEV bringt sich aktiv in politische und gesellschaftliche Diskurse als Stimme des Berufsstands, als Experte für digitale Prozesse und als Partner auf Augenhöhe ein.
Wir engagieren uns unter anderem für:
- praxisgerechte Steuer- und Wirtschaftsregulierung
- faire Wettbewerbsbedingungen in der digitalen Wirtschaft
- die Stärkung des Berufsgeheimnisschutzes
- die Förderung digitaler Bildung und Infrastruktur
Wir gestalten mit Fachwissen, Positionen und Dialogformaten Zukunft mit. Konstruktiv, lösungsorientiert und im Interesse unserer Mitglieder und Kunden.
DATEV Economics: Wirtschaft verstehen. Entwicklung gestalten.
Wie entwickeln sich Märkte, Regionen und Branchen? Welche wirtschaftlichen Trends beeinflussen den Mittelstand? Und wie können datenbasierte Analysen strategische Entscheidungen unterstützen? DATEV Economics ist das ökonomische Kompetenzzentrum innerhalb der DATEV und Ihre erste Anlaufstelle, wenn es um wirtschaftliche Zusammenhänge und fundierte Einschätzungen geht.
International verbunden – DATEV über Grenzen hinweg
Die Anforderungen unserer Kunden machen nicht an Ländergrenzen halt. Deshalb ist DATEV in Europa mit Partnergesellschaften präsent, die unsere Lösungen lokal verfügbar und anwendbar machen.
Gesellschaftliches Engagement – Verantwortung zeigen
DATEV engagiert sich weit über das Tagesgeschäft hinaus für Bildung, soziale Teilhabe und nachhaltige Entwicklung. So gestalten wir Zukunft nicht nur digital, sondern auch gesellschaftlich.
Unsere sozialen und nachhaltigen Engagements
Ein Unternehmen mit Perspektive
DATEV vereint wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und technologische Kompetenz. Als Unternehmen denken wir langfristig, handeln partnerschaftlich und gestalten gemeinsam mit Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitenden die Zukunft digitaler Zusammenarbeit.