Die Verlagsmedien greifen die laufenden Änderungen in der Gesetzgebung auf. Neben Fachbüchern zu ausgewählten Themen und Periodika wie den Tabellen und Informationen, gibt es auch Kompaktwissen, in denen die Themen kurz und bündig erläutert werden.

Wählen Sie zwischen den Print-Ausgaben und E-Books oder nutzen Sie unsere digitalen Fachliteraturpakete. Mit den Informationsmedien für Mandanten kommen Sie dem Wunsch Ihrer Mandantinnen und Mandanten nach aktueller Information nach und generieren neuen Beratungsbedarf.