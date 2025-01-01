Mandanten-Info comfort
Beschreibung
Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Sie möchten Ihre Ihre Mandanten informieren und auf bestehenden Beratungsbedarf aufmerksam machen? Wir haben das Richtige für Sie. Mit dem digitalen Abonnement "Mandanten-Info comfort" erhalten Sie:
- Mandanten-Info-Broschüren (je 12 - 16 Seiten)
- Mandanten-Info-Merkblätter (je 2 - 4 Seiten)
- Mandanten-Monatsinformationen (monatlich ca. 10 aktuelle Kurzbeiträge aus den Gebieten Steuern, Recht und Wirtschaft)
Die Mandanten-Informationen überzeugen durch ausgewählte beratungsrelevante Themen in leicht verständlicher Darstellung.
Verschaffen Sie sich in der Aufzeichnung zur DATEV Info online-Veranstaltung einen Eindruck von Mandanten-Info comfort, der inhaltlichen Themenvielfalt und der Art der Datenbereitstellung. Anhand von Praxisbeispielen aus dem Kanzlei-Alltag erfahren Sie, wie Sie und Ihre Beschäftigten einfach und schnell Wissen an Ihre Mandanten weitergeben und somit Ihre Informationspflicht erfüllen:
DATEV Info online: Mandanten-Info comfort - Digitale Informationen zur Weitergabe an Mandanten (Aufzeichnung)
Hinweis:
Leistungen
Vorteile
- Über 80 wichtige, aktuelle Themen im Abonnement z. B. zu Kurzarbeit, Kassenführung, Reisekostenabrechnung, Gehaltsextras für Ihre Beschäftigten, etc.
- Elektronische Mandanten-Infos stehen als Datenbank-Dokument, als E-Book-Download in den Dateiformaten EPUB und PDF und exklusiv im Abonnement als Microsoft Word®-Datei zur Verfügung
- Inhalte für Ihre Mandanten für den E-Mail-Versand und Ihre Homepage
- Jährlich mindestens 10 bis 15 neue und aktuelle Themen im Abonnement
- Laufende Anpassung an aktuelle Gesetzesänderungen und Rechtslage
- Mandanten-Musteranschreiben zu jedem Thema
- Exklusiv enthalten: Steuerkalender des aktuellen Jahres. Inhalte: Wichtige Steuer- & Sozialversicherungstermine zur einfachen Übernahme z. B. in den Microsoft Outlook-Kalender
- Die elektronischen Mandanten-Infos sind für alle Kanzlei-Mitarbeitenden gleichzeitig verfügbar
- Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Mandanten-Info comfort, Art.-Nr. 65524, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle bereits erschienenen Mandanten-Info-E-Book-Ausgaben in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk „Mandanten-Info-Broschüre“, „Mandanten-Info-Merkblatt“, „Mandanten-Monatsinformation“.
Digitale Fachliteratur
Rechtlicher Hinweis
Die digitalen Mandanten-Infos können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Hinweise zu den digitalen Mandanten-Info-Broschüren/Mandanten-Info-Merkblättern:
Die Weitergabe der digitalen Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter
z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht zulässig.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages im öffentlich zugänglichen Bereich nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Internet-Homepage ist zulässig.
Hinweis zu den Mandanten-Monatsinformationen:
Die Weitergabe der Mandanten-Monatsinformationen z. B. per E-Mail an Ihre Mandanten oder die Bereitstellung auf Ihrer Kanzlei-Homepage im öffentlichen Bereich ist zulässig.