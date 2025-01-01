Branchenpaket von DATEV für die Branche KfZ

Branchenpaket von DATEV

Das Branchenpaket für die Kfz-Branche erleichtert die Finanzbuchführung speziell für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe. Es basiert auf dem SKR 51 Kfz, der den Vorgaben der Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. entspricht, und sorgt für eine einfache Einhaltung der Buchungsregeln und Reportinganforderungen der Hersteller.

Fünf Gründe für das Kfz-Branchenpaket

  • Nahtlose Integration ins digitale Ökosystem Ihres Autohauses

    Flexible Schnittstellen ermöglichen eine reibungslose Vernetzung mit vor- und nachgelagerten Systemen. Dadurch wird die digitale Transformation Ihres Unternehmens vorangetrieben, Prozesse werden automatisiert und die Effizienz gesteigert.

  • Skalierbare und modulare Software für maximale Flexibilität

    Die DATEV-Software passt sich perfekt an die Bedürfnisse Ihres Autohauses an. Ob Anlagen- oder Lohnbuchführung – dank der modularen Nutzung bleiben Sie flexibel und zukunftssicher aufgestellt.

  • Effiziente Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei

    Durch die digitale Belegverarbeitung wird die Arbeitsteilung zwischen Ihrem Autohaus und der Steuerkanzlei optimiert. Das spart Kosten, verbessert den Rechnungsprozess und stärkt die Zusammenarbeit.

  • Verlässlichkeit und Sicherheit für Ihre Daten

    Vertrauen Sie auf die Beständigkeit und Sicherheit der DATEV-Lösungen. Ihre sensiblen Daten werden zuverlässig geschützt und stehen jederzeit verfügbar bereit.

  • Präzise Daten für den Händlerbetriebsvergleich

    Lösungen von DATEV garantieren eine qualitativ hochwertige Datenbereitstellung, die exakt auf die Anforderungen von Kfz-Herstellern und Importeuren abgestimmt ist. Damit sichern Sie sich transparente und verlässliche Ergebnisse für den Händlerbetriebsvergleich.

DATEV Lösungen für die Kfz-Branche

  • Buchführungssoftware

    Mit unserer qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Lohn- und Gehaltsabrechnung

    Die DATEV Lohnabrechnungssoftware ist die ideale Lösung für Kfz-Unternehmen, die ihre Personalabrechnungen effizient und rechtskonform gestalten möchten. Mit branchenspezifischen Funktionen und einer einfachen Integration in bestehende Systeme ermöglicht sie eine präzise und schnelle Lohnbuchführung. Besonders in der Kfz-Branche, wo flexible Arbeitsmodelle und wechselnde Anforderungen an der Tagesordnung sind, sorgt die Software für Entlastung und Transparenz. Dank digitaler Schnittstellen wird die Zusammenarbeit mit Steuerberatern und externen Dienstleistern vereinfacht – eine zuverlässige Basis, um Zeit zu sparen und Personalkosten im Blick zu behalten.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Branchenpaket Kfz

    Die KFZ-Branche ist gekennzeichnet durch Vorgaben der Kfz-Hersteller und -Importeure. Der Kontenrahmen SKR 51 Kfz entspricht den Vorgaben der Gütergemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. (GG RCK). Das Branchenpaket vereinfacht die Finanzbuchführung für KFZ-Betriebe daher deutlich, insbesondere für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe. Kfz-Unternehmen sind auf der sicheren Seite, wenn es um das monatliche Reporting und die Buchungsregeln der Hersteller geht.

    Weitere Informationen zum Branchenpaket finden Sie hier

     

Effiziente Lösungen für Kfz-Unternehmen

In diesem Video erfahren Sie, wie die Unternehmensgruppe Glinicke, ein führendes Multimarken-Autohaus mit 14 Standorten und über 1.600 Mitarbeitern, die kaufmännischen Aufgaben mit den ganzheitlichen Lösungen von DATEV effizient bewältigt.

Kundenstimme

  • Mit Hilfe der DATEV Produkte können wir den Großteil der manuellen Buchhaltung hinter uns lassen. Bereits 90% aller Buchungen werden digital erzeugt und verarbeitet. Und mit dem Branchenpaket Kfz mit SKR 51 sind wir beim monatlichen Herstellerreporting immer auf der sicheren Seite.

    Jörn Sander
    Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen

Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?

Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen - ob Dealer-Management-, Dokumenten-Management- oder Business-Intelligent-System.

Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, um den Umstieg so einfach wie möglich zu machen.

Branchenspezifische Software-Partner

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.