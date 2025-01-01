Branchenpaket von DATEV
Das Branchenpaket für die Kfz-Branche erleichtert die Finanzbuchführung speziell für Mehrmarken- und Mehrfilialbetriebe. Es basiert auf dem SKR 51 Kfz, der den Vorgaben der Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. entspricht, und sorgt für eine einfache Einhaltung der Buchungsregeln und Reportinganforderungen der Hersteller.
Fünf Gründe für das Kfz-Branchenpaket
DATEV Lösungen für die Kfz-Branche
Effiziente Lösungen für Kfz-Unternehmen
Kundenstimme
-
Mit Hilfe der DATEV Produkte können wir den Großteil der manuellen Buchhaltung hinter uns lassen. Bereits 90% aller Buchungen werden digital erzeugt und verarbeitet. Und mit dem Branchenpaket Kfz mit SKR 51 sind wir beim monatlichen Herstellerreporting immer auf der sicheren Seite.
Jörn Sander
Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?
Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen - ob Dealer-Management-, Dokumenten-Management- oder Business-Intelligent-System.
Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, um den Umstieg so einfach wie möglich zu machen.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.