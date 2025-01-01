Branchenpaket von DATEV
Ob Pflanzen-, Tierproduktion oder erneuerbare Energien: Unabhängig von den Produktionszweigen Ihres Betriebes in der Land- und Forstwirtschaft erfüllen die Softwarelösungen von DATEV die Anforderungen Ihres Rechnungswesens.
Der speziell entwickelte Branchenkontenrahmen bildet alle steuerlichen und gesetzlichen Vorgaben ab, einschließlich Regelbesteuerung und Pauschalierung nach §24 UStG. Er ermöglicht die Kombination von Natural- und Finanzbuchführung sowie die Verwaltung von Darlehen und Kontokorrentkonten.
Branchenspezifische BWAs und Auswertungen geben wertvolle Einblicke für die Unternehmenssteuerung, darunter das Kontoblatt mit Mengen und Durchschnittspreisen, die Summen- und Saldenliste, der Vieh- und Vorrätebericht sowie der Geldrückbericht.
Fünf Gründe für das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft
DATEV Lösungen für die Land- und Forstwirtschaft
Um in der Landwirtschaft erfolgreich zu wirtschaften, braucht es auch eine transparente branchenspezifische Buchführung. Diese haben wir - mit der DATEV-Lösung zum Rechnungswesen und dem Branchenpaket für Land- und Forstwirtschaft.
Meike Coorßen
Boddinobst GmbH & Co. KG
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?
Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen.
Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, um den Umstieg so einfach wie möglich zu machen.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Weitere Informationen
Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.