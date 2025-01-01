Branchenpaket für Lan- und Forstwirtschft von DATEV

Branchenpaket von DATEV

Ob Pflanzen-, Tierproduktion oder erneuerbare Energien: Unabhängig von den Produktionszweigen Ihres Betriebes in der Land- und Forstwirtschaft erfüllen die Softwarelösungen von DATEV die Anforderungen Ihres Rechnungswesens.

Der speziell entwickelte Branchenkontenrahmen bildet alle steuerlichen und gesetzlichen Vorgaben ab, einschließlich Regelbesteuerung und Pauschalierung nach §24 UStG. Er ermöglicht die Kombination von Natural- und Finanzbuchführung sowie die Verwaltung von Darlehen und Kontokorrentkonten.

Branchenspezifische BWAs und Auswertungen geben wertvolle Einblicke für die Unternehmenssteuerung, darunter das Kontoblatt mit Mengen und Durchschnittspreisen, die Summen- und Saldenliste, der Vieh- und Vorrätebericht sowie der Geldrückbericht.

Fünf Gründe für das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft

  • Effiziente Buchführung mit Mengenerfassung

    Erstellen Sie eine aussagekräftige Buchführung und bilden Sie land- und forstwirtschaftliche Sachverhalte mit Mengeneingaben aus der Finanz- in die Naturalbuchführung ab.

  • Ihr Betrieb jederzeit im Blick

    Branchenspezifische Controlling-Reports und Auswertungen wie der Geldrückbericht oder der Vieh- und Vorrätebericht unterstützen Sie bei der wirtschaftlichen Steuerung Ihres Unternehmens.

  • Kostenstrukturen gezielt analysieren

    Vergleichen Sie die Wirtschaftlichkeit einzelner Betriebszweige – von Biogasanlagen bis zu Hofläden – mit der DATEV Kostenrechnung.

  • Spezialisierter Jahresabschluss nach BMEL

    Legen Sie mit Ihrer Buchführung die Grundlage für den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss nach BMEL durch Ihren Steuerberater.

  • Nahtlose Integration mit Ihrer Branchensoftware

    DATEV-Lösungen sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich über Schnittstellen mit Ihrer bestehenden Software- sowie Partnerlösungen verbinden.

DATEV Lösungen für die Land- und Forstwirtschaft

  • Buchführungssoftware

    Mit unserer qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte BWAs und Branchenauswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft

    Mit dem Branchenpaket erstellen Sie die land- und forstwirtschaftlichen Finanz- und Naturalbuchführung für sämtliche Gesellschaftsformen und verschiedene Umsatzsteuerarten.

    Das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft bedient alle Produktionszweige wie Pflanzen- und Tierproduktion, Obst- und Weinbaubetriebe und Nebenbetriebe wie erneuerbare Energien. Mengenbewegungen ohne Umsatzauswirkungen lassen sich in der Naturalbuchführung erfassen (z. B. Erzeugung, Versetzung, verfüttert oder Aussaat) und über Naturalauswertungen, wie den Vieh- und Vorrätebericht, kontrollieren und dokumentieren. Der branchenspezifische Kontenrahmen SKR14 unterstützt neben der Regelbesteuerung auch die Pauschalierung nach §24 UStG.

    Weitere Informationen zum Branchenpaket finden Sie hier

     

  • Firmen oder Kanzleilogo

    Um in der Landwirtschaft erfolgreich zu wirtschaften, braucht es auch eine transparente branchenspezifische Buchführung. Diese haben wir - mit der DATEV-Lösung zum Rechnungswesen und dem Branchenpaket für Land- und Forstwirtschaft.

    Meike Coorßen
    Boddinobst GmbH & Co. KG
Lösungen für die Branche Land- und Forstwirtschaft

Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen

Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?

Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen.

Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, um den Umstieg so einfach wie möglich zu machen.

 

Branchenspezifische Software-Partner

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.