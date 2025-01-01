Mit dem Branchenpaket erstellen Sie die land- und forstwirtschaftlichen Finanz- und Naturalbuchführung für sämtliche Gesellschaftsformen und verschiedene Umsatzsteuerarten.

Das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft bedient alle Produktionszweige wie Pflanzen- und Tierproduktion, Obst- und Weinbaubetriebe und Nebenbetriebe, wie erneuerbare Energien. Mengenbewegungen, denen keine Umsatzauswirkungen folgen, lassen sich in der Naturalbuchführung erfassen (z. B. Erzeugung, Versetzung, Verfüttert oder Aussaat) und über Naturalauswertungen, wie den Vieh- und Vorrätebericht, kontrollieren und dokumentieren. Der branchenspezifische Kontenrahmen SKR14 unterstützt neben der Regelbesteuerung auch die Pauschalierung nach §24 UStG.

Ihr Nutzen