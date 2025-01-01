Die Einführung von § 2b UStG ist sehr komplex. Im Kern zielt die Regelung darauf ab, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Doch diese Regelung stellt eine große Herausforderung für die öffentliche Hand dar, da bestehende Prozesse neu bewertet und dokumentiert werden müssen. Die DATEV-Lösung für das Finanzwesen setzt die besonderen Anforderungen des § 2b UStG in Verbindung mit den Beratungsangeboten des steuerberatenden Berufsstandes um. So werden Steuerschlüssel korrekt bereitgestellt, Umsatzsteuervoranmeldungen automatisiert erstellt und direkt an die Finanzbehörde übermittelt. Die Sicherheit Ihrer Daten ist im DATEV-Rechenzentrum jederzeit nach dem Bundesdatenschutzgesetz garantiert.