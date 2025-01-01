Damit der Einstieg in die DATEV-Lösungen reibungslos verläuft, ist die Umstellungsphase von besonderer Bedeutung. Sie werden dabei von DATEV-Consultants begleitet, die Sie mit ihrem Know-how in jedem Projektabschnitt unterstützen. Doch DATEV steht Ihnen nicht nur während der Einführung der neuen Software zur Seite: Wir bieten Ihnen auch weitere Beratungsleistungen und Seminare an. So können Sie Ihr Wissen auf dem neuesten Stand halten und die Prozesse in Ihrer Organisation optimieren.

Softwarenahe Beratung

Dank unserer umfassenden Erfahrung im Projektmanagement sorgen wir für Ihren Umsetzungserfolg – von der Ersteinrichtung der Software bis hin zu Schulungen und Coachings direkt an Ihrem Datenbestand.



Betriebswirtschaftliche Beratung

Von der Konzeption eines Controlling-Systems bis hin zur Analyse Ihrer Bearbeitungsprozesse bieten Ihnen unsere Branchenexperten zahlreiche fundierte betriebswirtschaftliche Beratungslösungen, um Ihre Organisation zu optimieren.



Weitere DATEV-Angebote

Auch in den Bereichen Personalwirtschaft und -management, IT-Sicherheit, Druckdienstleistungen und Consulting profitieren Sie vom umfassenden Know-how unserer Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns unter public-sector@datev.de