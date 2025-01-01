Beratung
Damit der Einstieg in die DATEV-Lösungen reibungslos verläuft, ist die Umstellungsphase von besonderer Bedeutung. Sie werden dabei von DATEV-Consultants begleitet, die Sie mit ihrem Know-how in jedem Projektabschnitt unterstützen. Doch DATEV steht Ihnen nicht nur während der Einführung der neuen Software zur Seite: Wir bieten Ihnen auch weitere Beratungsleistungen und Seminare an. So können Sie Ihr Wissen auf dem neuesten Stand halten und die Prozesse in Ihrer Organisation optimieren.
Softwarenahe Beratung
Dank unserer umfassenden Erfahrung im Projektmanagement sorgen wir für Ihren Umsetzungserfolg – von der Ersteinrichtung der Software bis hin zu Schulungen und Coachings direkt an Ihrem Datenbestand.
Betriebswirtschaftliche Beratung
Von der Konzeption eines Controlling-Systems bis hin zur Analyse Ihrer Bearbeitungsprozesse bieten Ihnen unsere Branchenexperten zahlreiche fundierte betriebswirtschaftliche Beratungslösungen, um Ihre Organisation zu optimieren.
Weitere DATEV-Angebote
Auch in den Bereichen Personalwirtschaft und -management, IT-Sicherheit, Druckdienstleistungen und Consulting profitieren Sie vom umfassenden Know-how unserer Spezialisten.
Kontaktieren Sie uns unter public-sector@datev.de
Seminare
Zu unseren Softwarelösungen bieten wir zahlreiche Schulungen an. Sie profitieren vom persönlichen Austausch mit erfahrenen DATEV-Referenten und anderen Teilnehmern und informieren sich praxisnah über unsere Produkte. Alle Schulungen bieten wir Ihnen auch als kundenindividuelle Inhouse-Seminare an.
DATEV Public Sector Kundensupport
DATEV bietet Ihnen für den öffentlichen Sektor ein umfassendes Service- und Beratungsangebot, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Im DATEV Hilfe-Center finden Sie rund um die Uhr Antworten, interaktive Tutorials, Servicevideos und Hilfe-Bots für die schnelle Selbsthilfe. Für komplexere Anliegen stehen Ihnen verschiedene Kontaktwege zur Verfügung:
der schriftliche Servicekontakt, der Eilservice für dringende Fälle und der Terminservice mit individueller Terminbuchung. Sie profitieren besonders davon, dass unser Serviceteam gleichzeitig das operative Produktmanagement verantwortet – so erhalten Sie Unterstützung von Spezialistinnen und Spezialisten mit tiefgehendem Produktwissen und direktem Draht zur Entwicklung. Über aktuelle Neuerungen und wichtige Themen – etwa zum Jahreswechsel oder zur E-Rechnungspflicht – informieren wir Sie regelmäßig, damit Sie optimal mit Ihren DATEV-Lösungen arbeiten können.