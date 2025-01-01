E-Rechnung
Wir unterstützen Sie bei der Einführung der E-Rechnung in Ihrem Unternehmen. Mit unseren erfolgreichen Produkten, umfassenden Schulungen und praxisnahen Beratungen machen wir Sie fit für die E-Rechnung und die digitale Zukunft.
Finanzwesen & Controlling
Sie suchen eine Software, die Ihre Buchhaltungsaufgaben vereinfacht? Die Buchführungssoftware von DATEV ist passgenau auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand abgestimmt und unterstützt Sie zuverlässig bei allen Prozessen der Finanzbuchführung.
Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Steuerrechts und betrifft öffentliche Unternehmen und Einrichtungen gleichermaßen. § 2 UStG legt fest, wer als Unternehmer gilt und somit der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. Mit DATEV Rechnungswesen kommunal verfügen Sie über eine zuverlässige Lösung, die Ihnen dabei hilft, alle umsatzsteuerrelevanten Vorgaben effizient und rechtssicher umzusetzen.