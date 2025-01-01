DATEV Public Sector

In einer Zeit, in der die digitale Transformation alle Lebensbereiche durchdringt, steht auch der öffentliche Sektor vor der Herausforderung, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen und innovative Lösungen umzusetzen. Die Entwicklungen in der digitalen Welt beeinflussen sowohl die Arbeitsweise als auch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen.



Informieren Sie sich über die Themen und Trends, die derzeit in Gemeinden und Verwaltungen im Fokus stehen.