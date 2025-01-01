Schon jetzt müssen Sie E-Rechnungen erstellen und verschicken – zumindest, wenn es um Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Auftraggebern (B2G) geht. Seit dem 1. Januar 2025 gilt die E-Rechnung auch im inländischen B2B-Bereich als Pflicht.

DATEV bereitet Sie bestens darauf vor.

Wir bieten Ihnen passende Produkte für die Einführung der E-Rechnung im B2B-Bereich. Mit umfassenden Schulungen, Beratungen und Verlagsangeboten machen wir Sie fit für die digitale Zukunft des Rechnungswesens. Freuen Sie sich auf digitalisierte, kollaborative Prozesse, die die Zeit für die Rechnungserstellung und den Empfang von Rechnungen sowie den Jahresabschluss spürbar verkürzen.