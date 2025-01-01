Allgemeine Informationen
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Lehrmittel der DATEV-Partnerschaft für Bildung für verschiedene Tätigkeitsbereiche.
Alle Detailinformationen rund um die Lehrmittel erhalten Sie in den verlinkten Produktseiten im DATEV-Shop. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, die für Ihren Unterricht passenden Produkte zu bestellen. Beachten Sie hier auch die ergänzenden Angebote auf der E-Learning-Plattform DATEV Students online und die Möglichkeiten, Kenntnisse Ihrer Lernenden mit DATEV-Nachweisen festzuhalten.
Glaser Leu FIBU/JAHR im Unterricht
Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten Leu (Einzelunternehmer) die Finanzbuchführung für das Vorjahr und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung. Grundkenntnisse der Finanzbuchführung werden vorausgesetzt.
- Praxisnaher Musterfall
- Flexbel nutzbare Datenbestände
- Lehrmittel für das Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung
Fallstudie Kanzleipraxis (für Hochschulen)
Mit der Fallstudie lassen sich praxisnahe Tätigkeiten in einer Steuerberatungskanzlei simulieren - von der Finanzbuchführung (SKR 04) über die Steuerberechnung bis zum Jahresabschluss und der Bilanzanalyse. Das modulare Lehrmittel eignet sich für den Einsatz im fortgeschrittenem Bachelor- sowie im Masterstudiengang.
- Praxisnahe Simulation von Kanzlei-Alltag
- Modularer Aufbau – flexible Schwerpunktsetzung
- Lehrmittel für das DATEV-Führerschein