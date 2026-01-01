Nutzen Sie unsere Lehrmittel und wollen Weiterbildungsbescheinigungen ausgeben? Auf MyMarketing stehen entsprechende Templates zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, die Weiterbildungsbescheinigung zu individualisieren und unabhängig von Prüfungen nach Abschluss der Lehrveranstaltung über Ihr Bildungsinstitut zu verteilen.

Sie haben noch keinen Zugang zu MyMarketing? Der Zugang lohnt sich: Hier steht Ihnen auch das Bildungspartner-Label zur Verfügung. Mit dem Label können Sie sich von Bildungseinrichtungen abgrenzen, die keine Berechtigung zum Einsatz von DATEV-Software zu Schulungszwecken haben.

Sie wollen loslegen? Dann beantragen Sie ihn über den DATEV-Shop.