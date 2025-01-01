Voraussetzung
- Zur Nutzung von DATEV Software online ist ein Login erforderlich.
- Unterrichtende können mit den üblichen DATEV Zugangsverfahren auf DATEV Software online und sein Verwaltungstool zugreifen.
- Lernende erhalten die Zugangsdaten von Ihnen als Bilungspartner.
Hinweis
Zur Nutzung von DATEV Software online muss Ihr Internetzugang über ausreichend Bandbreite verfügen.
Entscheidend ist die Upload-Rate, da für jedes von den DATEV-Servern an den PC gesendete Datenpaket eine Rückmeldung vom PC an die Server erfolgt. Eine zur Upload-Rate unverhältnismäßig hohe Download-Rate kann deshalb zu Datenstau führen.
Sollte Ihnen die Bandbreite Ihres Internetzugangs unbekannt sein, führen Sie den Speedtest durch.