Zur Nutzung von DATEV Software online muss Ihr Internetzugang über ausreichend Bandbreite verfügen.

Entscheidend ist die Upload-Rate, da für jedes von den DATEV-Servern an den PC gesendete Datenpaket eine Rückmeldung vom PC an die Server erfolgt. Eine zur Upload-Rate unverhältnismäßig hohe Download-Rate kann deshalb zu Datenstau führen.

Sollte Ihnen die Bandbreite Ihres Internetzugangs unbekannt sein, führen Sie den Speedtest durch.