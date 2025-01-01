  • Vorbereitete Templates

    Vorbereitete Templates bieten Ihnen die zum jeweiligen Lehrmittel passenden Musterdaten.

  • Automatische Wartung

    DATEV hält DATEV Software online stets aktuell. Eigene Updates sind nicht erforderlich.

  • Nutzung durch Lernende

    Softwarezugriff für Ihre Lernenden für Hausaufgaben und Selbstlernphasen.

Templates

Informieren Sie sich, welches Template für welches Lehrmittel verfügbar ist.

Voraussetzung

  • Zur Nutzung von DATEV Software online ist ein Login erforderlich.
  • Unterrichtende können mit den üblichen DATEV Zugangsverfahren auf DATEV Software online und sein Verwaltungstool zugreifen.
  • Lernende erhalten die Zugangsdaten von Ihnen als Bilungspartner.
Loginvarianten verstehen & beantragen

Einstieg leicht gemacht

Seminar
Hilfe-Center
Service-Assistent

Hinweis

Zur Nutzung von DATEV Software online muss Ihr Internetzugang über ausreichend Bandbreite verfügen.

Entscheidend ist die Upload-Rate, da für jedes von den DATEV-Servern an den PC gesendete Datenpaket eine Rückmeldung vom PC an die Server erfolgt. Eine zur Upload-Rate unverhältnismäßig hohe Download-Rate kann deshalb zu Datenstau führen.

Sollte Ihnen die Bandbreite Ihres Internetzugangs unbekannt sein, führen Sie den Speedtest durch.

