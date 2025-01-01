  • Original DATEV-Software

    Sie arbeiten mit original DATEV-Software wie sie auch in Steuerberatungskanzleien und Unternehmen eingesetzt wird.

  • Stets aktuelle Versionen

    Sie erhalten stets die neuesten Softwareversionen.

  • Programme per DFÜ

    Für die Aktualisierung Ihrer DATEV-Programme können Sie den elektronischen Abruf per DFÜ nutzen. Das geht schnell, ist sicher und schont die Umwelt.

  • Flexibilität bei Update-Installation

    Sie legen den Termin für die Installation der Updates selbst fest.

Benutzerlizenz - die Zukunft der Lizenzierung

Im Zuge der Portfolioentwicklung bei DATEV werden die On-Premises-Anwendungen, die vor Ort installiert werden, sukzessive durch DATEV-Cloud-Anwendungen ersetzt. Das erfordert eine passende Lizenzierung. Dafür setzt DATEV auf die Benutzerlizenz.

