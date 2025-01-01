Exklusive Leistung der Genossenschaft
Fachliteratur ist als Genossenschaftsleistung in der Regel nicht über den klassischen Buchhandel erwerbbar. Wir ermöglichen Ihnen im Rahmen der Bildungspartnerschaft Zugriff auf ausgewählte DATEV-Verlagsmedien.
Es gilt die Buchpreisbindung.
Vielfalt genießen
DATEV Verlagsmedien präsentieren sich in folgenden Ausprägungen:
- gedrucktes Buch
- E-Book
- Digitale Bibliothek
(für Bildungspartner im Zuge von LEXinform freigeschaltet)
Stöbern Sie im DATEV-Shop
Informieren Sie sich über das aktuelle Angebot. Für Bildungspartner besonders empfohlene Titel haben wir über den Filter "Berufs- & Zielgruppe" gekennzeichnet.
Kooperation mit Bibliotheken: Ort des gemeinsamen Lernens
Hochschulbibliotheken haben sich längst vom Ort der Recherche zu einem Ort des gemeinsamen Lernens gewandelt. Machen Sie Ihre Ansprechpartner in Bibliotheken auf die Angebote der Bildungspartnerschaft aufmerksam.
Hochschulbibliotheken können diese vollumfänglich nutzen, ohne dass sie eine zusätzliche Partnerschaft beantragen müssen.