Zugriff in jeder Schulungssituation
Kein Lehren und kein Lernen ohne Zugriff auf vertrauenswürdiges und aktuelles Wissen. Verweise auf Dokumente der LEXinform-Datenbank finden sich daher überall, im E-Learning ebenso wie im DATEV-Lehrmittel.
Sie müssen daher auch jederzeit aufrufbar sein: In Präsenzphasen des Unterrichts ebenso wie in Selbstlernphasen der Lernenden.
Die Dokumente der Datenbank LEXinform finden sich daher auf DATEV Software online.
Vorteile
- Nutzung ohne Bestellung
inkl. Verlagsmedien Lohn und Personal
- Schneller Zugriff
für Unterrichtende und Lernende
- Aktuelle Fachinformationen
Aus den Bereichen nationales und internationales Steuerrecht, Wirtschafts- und Zivilrecht sowie zur Betriebswirtschaft
Ausblick: DATEV LEXinform plus - inklusive LEXchat
Aktuell ist DATEV LEXinform plus für Bildungspartner noch nicht bestellbar. Wir arbeiten an seiner Freigabe.
DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat. LEXchat ist eine künstliche Intelligenz (KI), die Sie bei der Recherche in LEXinform comfort und in der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort unterstützt.
Eine Nutzung von LEXinform plus durch Lernende ist ausgeschlossen. LEXchat ist daher auch nicht auf den Plattformen der Bildungspartnerschaft enthalten (z. B. DATEV Software online).