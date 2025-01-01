Kein Lehren und kein Lernen ohne Zugriff auf vertrauenswürdiges und aktuelles Wissen. Verweise auf Dokumente der LEXinform-Datenbank finden sich daher überall, im E-Learning ebenso wie im DATEV-Lehrmittel.

Sie müssen daher auch jederzeit aufrufbar sein: In Präsenzphasen des Unterrichts ebenso wie in Selbstlernphasen der Lernenden.

Die Dokumente der Datenbank LEXinform finden sich daher auf DATEV Software online.