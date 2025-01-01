In der DATEV Bildungspartner-Suche sind alle Bildungsinstitute gelistet, die der DATEV-Partnerschaft für Bildung angeschlossen sind. Damit lässt sich Theorie und Praxis in Aus- und Weiterbildung der steuerberatenden und angrenzenden Berufe verzahnen.

Für Bildungsinstitute der DATEV-Partnerschaft also eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.