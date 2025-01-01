Suchen und finden
In der DATEV Bildungspartner-Suche sind alle Bildungsinstitute gelistet, die der DATEV-Partnerschaft für Bildung angeschlossen sind. Damit lässt sich Theorie und Praxis in Aus- und Weiterbildung der steuerberatenden und angrenzenden Berufe verzahnen.
Für Bildungsinstitute der DATEV-Partnerschaft also eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.
Vorteile
Bestehende Daten anpassen
Sie sind bereits in der Suche gelistet und möchten Ihre Daten anpassen? Hier erfahren Sie, wie Sie die Daten aktualisieren lassen können.