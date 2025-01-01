-

Suchen und finden

In der DATEV Bildungspartner-Suche sind alle Bildungsinstitute gelistet, die der DATEV-Partnerschaft für Bildung angeschlossen sind. Damit lässt sich Theorie und Praxis in Aus- und Weiterbildung der steuerberatenden und angrenzenden Berufe verzahnen.

Für Bildungsinstitute der DATEV-Partnerschaft also eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Vorteile

  • Weniger Zeit mit Suchen verbringen

    Die Suche funktioniert schnell und unkompliziert – deutschlandweit.

  • Differenziert suchen

    Sie können nach verschiedenen Schultypen in der Bildungspartnerschaft suchen.

  • Mit DATEV-Zertifikat

    Finden Sie nur solche Bildungspartner, die ein DATEV-Zertifikat anbieten.

  • Suchen nach Berufsabschluss

    Finden Sie Bildungspartner mit einer Abschluss­möglich­keit zum/zur Steuerfachangestellte/n. 

  • Qualitativ hochwertige Treffer

    Die Daten der Bildungseinrichtungen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert.

Bestehende Daten anpassen

Sie sind bereits in der Suche gelistet und möchten Ihre Daten anpassen? Hier erfahren Sie, wie Sie die Daten aktualisieren lassen können.

Daten anlegen, ändern oder löschen