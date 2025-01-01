Allgemeine Kontaktanfragen

 

Kontakt bei datenschutzrechtlichen Fragen

Ansprechpartner Compliance

DATEV eG, Compliance Officer, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg

E-Mail: compliance@datev.de

Ansprechpartner Informationsbüro Berlin

Seit 2009 ist DATEV im politischen Berlin präsent.

Adresse: Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin

Ansprechpartner:
Torsten Wunderlich (Büroleiter)
Jens Bizan (Policy Advisor)

Kontakt: DATEVBerlinOffice@DATEV.DE

 

Ansprechpartner Informationsbüro Brüssel

ln Brüssel ist DATEV seit dem Jahr 1995 vertreten.

Adresse: Rue du Commerce 31, B-1000 Brüssel

Ansprechpartner:
Mila Otto (Büroleiterin)
Anke Geißler (Policy Advisor)
Dr. Johannes Holtz (Policy Advisor)

Kontakt: DATEVBrusselsOffice@DATEV.DE

 

Ansprechpartner DATEV Economics

Dr. Timm Bönke (Lead Economist)

Dr. Thomas Söllner (Senior Economist)

Kontakt: Economics@datev.de

Internet: mittelstandsindex.datev.de