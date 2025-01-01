Wenn Sie ein S/MIME-Zertifikat oder PGP-Zertifikat mit Ihrer E-Mail-Adresse besitzen, das von einer anderen Zertifizierungsstelle als DATEV stammt, werden E-Mails von DATEV an Ihre E-Mail-Adresse mit diesem Zertifikat verschlüsselt. Die Verschlüsselung erfolgt mit allen für Ihre E-Mail-Adresse ausgestellten Zertifikaten, die Sie an DATEV übermittelt haben. Das heißt, Sie können eine vertrauliche Nachricht mit allen Zertifikaten, die Sie an DATEV übermittelt haben, entschlüsseln.

Zur Übermittlung eines Zertifikats an DATEV senden Sie eine signierte E-Mail an: schluesselimport@datev.de