Durch den Einsatz des DATEV mIDentity compact oder der DATEV SmartCard stellen Sie die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit Ihrer Kommunikation im Internet sicher. Auf diesen Seiten sind alle relevanten Informationen gebündelt, die Sie dazu benötigen.

Signierte E-Mails

E-Mails der DATEV werden in der Regel mit einem Zertifikat der DATEV eG signiert. Damit können Sie sicher sein, dass die Nachricht genau so von uns gesendet wurde. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass die Signatur ungültig ist oder nicht geprüft werden kann, fehlt das Zertifikat zu dieser Signatur auf Ihrem Rechner. Prüfen von Herausgeber-Zertifikaten

In die Microsoft-Zertifikatsverwaltung werden alle gültigen Zertifikate aufgenommen, um Signaturen erkennen zu können. Hier können Sie sich bei Bedarf alle gültigen Herausgeberzertifikate herunterladen. Sichere Kommunikation mit DATEV per E-Mail

Beim elektronischen Geschäftsverkehr mit DATEV können Sie sich darauf verlassen, dass vertrauliche Daten vor ungewolltem Zugriff geschützt sind. Auf der Seite E-Mail-Kommunikation mit DATEV erfahren Sie, wie wir das sicherstellen. Kartenprüfung und Zertifikatsabfrage

Ist Ihre SmartCard für Steuerkonto online freigeschaltet? Wie lautet der öffentliche Schlüssel Ihrer Kommunikationspartner? Welche Zertifikate existieren für Ihre SmartCard? Hier starten Sie die entsprechende Abfrage.