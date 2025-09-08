Am 08.09.2025 wurde die neue DATEV E-Mail-Verschlüsselung freigegeben. Seitdem benötigen Sie keine DATEV SmartCard mehr, um die DATEV E-Mail-Verschlüsselung für eine E-Mail-Adresse zu aktivieren. Welche E-Mail-Adressen teilnehmen, verwalten Sie nun in der DATEVnet-Administration 2.0.

Ihre bereits teilnehmenden E-Mail-Adressen haben von uns automatisch neue Verschlüsselungszertifikate erhalten.

Seit 08.09.2025 müssen Ihre Kommunikationspartner, die Ihnen verschlüsselte E-Mails schicken möchten, die neuen Zertifikate von dieser Webseite abrufen:

go.datev.de/emailschluessel

Welche Kommunikationspartner Ihnen verschlüsselte E-Mails senden, erkennen Sie an dem Vermerk in der Betreff-Zeile: *entschluesselt*