Ein junger Mann sitzt auf einem Sofa mit einem Laptop auf dem Schoß, trägt Jeansjacke und gestreiftes T-Shirt, im Hintergrund befindet sich ein Bücherregal und eine Pflanze.

Newsletter DATEV Wissens-Scout

Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.

Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Lernvideos, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien.

Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.

Aus folgenden Interessensgebieten können Sie auswählen:

  • Rechnungswesen
  • Steuern
  • Personalwirtschaft
  • Abschlussprüfung & digitale Datenanalyse
  • Betriebswirtschaftliche Beratung
  • Branchen-Spezialisierung
  • Digitalisierung & Cloud-Transformation
  • IT-Lösungen & Security
  • Kanzleimanagement
  • Managementwissen


Speziell für DATEV-Anwender in Unternehmen:

  • Wissen für Unternehmen

Abonnieren Sie jetzt den DATEV Wissens-Scout und entdecken Sie Wissen, das Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit weiterhilft!

  

Jetzt Newsletter abonnieren