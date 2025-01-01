Newsletter DATEV Wissens-Scout

Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.
Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Lernvideos, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien.
Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.
Aus folgenden Interessensgebieten können Sie auswählen:
- Rechnungswesen
- Steuern
- Personalwirtschaft
- Abschlussprüfung & digitale Datenanalyse
- Betriebswirtschaftliche Beratung
- Branchen-Spezialisierung
- Digitalisierung & Cloud-Transformation
- IT-Lösungen & Security
- Kanzleimanagement
- Managementwissen
Speziell für DATEV-Anwender in Unternehmen:
Abonnieren Sie jetzt den DATEV Wissens-Scout und entdecken Sie Wissen, das Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit weiterhilft!