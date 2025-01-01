Für viele Kanzleien ist es schwierig, Fachkräfte zu finden und sie dauerhaft zu binden. Auch die Überlastung in den Kanzleien ist eine große Herausforderung. Damit Sie sich personell bestens auf die Zukunft vorbereiten können, stellt DATEV unterstützende Softwarelösungen bereit.
Behalten Sie die marktüblichen Gehälter für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick.
Die Online-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online bietet die Möglichkeit, das marktübliche Gehalt für Neubeschäftigte sowie bestehende Mitarbeitende zu ermitteln.
Die Verwaltung von Personalakten, Urlaubs- und Fehlzeiten sowie wichtigen Terminen sind zentrale Aufgaben Ihrer Kanzlei.
Die DATEV-Lösung zum Personal-Managementsystem hilft Ihnen, sensible Mitarbeiterdaten systematisch zu verwalten.
