Produktbeschreibung
DATEV Personal-Benchmark online nutzt die große Datenmenge, die in der DATEV-Cloud zur Verfügung steht sowie künstliche Intelligenz, um einen prognostizierten Marktwert für Bewerber und Beschäftigte in Form eines Jahresgesamtbruttos zu errechnen.
Gut zu wissen: DATEV Personal-Benchmark online ist Teil des DATEV Mehrwert-Angebots.
Die Online-Anwendung gibt somit erstmals die Möglichkeit, anhand echter DATEV-Gehaltsabrechnungen und künstlicher Intelligenz das marktübliche Gehalt für Beschäftigte zu finden. Folgende Parameter werden bei der Analyse berücksichtigt:
- Beruf
- Arbeitszeiten
- Ort auf Postleitzahlenebene
- Unternehmensbranche
- Anzahl der Mitarbeiter
- Berufserfahrung
- Ausbildungsabschluss
- Betriebszugehörigkeiten
Auf diese Weise sind Sie bestens für Gehaltsverhandlungen vorbereitet. Eine einfache grafische Aufbereitung macht die Kennzahlen nachvollziehbar interpretierbar. Die hohe, stets aktuelle Datenqualität garantiert zutreffende Aussagen unter Wahrung der Anonymität.
Und das kann DATEV Personal-Benchmark online:
Marktwertprognose
Mit der Cloud-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online lassen sich Gehalts-Benchmarks generieren.
Folgende Parameter können entweder manuell für (potenzielle) Mitarbeiter eingegeben werden oder durch die Auswahl eines abgerechneten Mitarbeiters automatisch befüllt werden:
- Beruf
- Ort auf Postleitzahlebene
- Unternehmensbranche
- Anzahl der Angestellten im Unternehmen
- Berufserfahrung
- Ausbildungsabschluss
- Betriebszugehörigkeit
Zusätzlich werden folgende Daten bei der Analyse berücksichtigt:
- Jahresgesamtbrutto
- Laufender Arbeitslohn
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Weihnachtsgeld / 13. Monatseinkommen
- Urlaubsgeld
Berufsgruppenbenchmark
Es ist möglich, Median und Verteilungskurven aus den aufbereiteten Daten auszulesen. Das erleichtert Ihnen das Interpretieren der Zahlen.
Grafische Aufbereitung
Die Gehaltsanalyse und die Gehaltsbestandteile werden als übersichtliche Grafiken, z.B. als Balkendiagramm, aufbereitet.
Ihre Vorteile
- Gehaltsanalyse - marktübliches Gehalt bezahlen: Sie können mit dieser Funktion Gehälter anhand vieler Kriterien wie z.B. Beruf, Arbeitszeit, Ort auf Postleitzahlenbasis generieren. So ist es Ihnen möglich, das marktübliche Gehalt sowie weitere Gehaltsbestandteile wie z. B. Weihnachtsgeld für Ihre Beschäftigten zu ermitteln.
- Big Data und künstliche Intelligenz: Das marktübliche Einstellungsgehalt wird anhand anonymisierter Echtdaten aus der DATEV-Cloud auf Basis von 5 Millionen Daten ermittelt. Die Anwendung errechnet mit Hilfe künstlicher Intelligenz eine Prognose für den Marktwert eines neuen Bewerbers (Jahresbrutto).
- Detaillierte Grafiken und Analysen: Hochwertig aufbereitete Analysen und Grafiken stehen Ihnen sofort zur Verfügung und unterstützen Sie bei der optimalen Vorbereitung neuer Stellenausschreibungen sowie bei Gehaltsverhandlungen.