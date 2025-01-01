Rechnungswesen
So vielfältig wie die Aufgaben im Rechnungswesen sind die Angebote Ihrer Genossenschaft. Von klassischen Buchführungsprogrammen für die Kanzlei, über Software für Selbstbucher bis hin zu innovativen Lösungen für die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandantenunternehmen.
Lohn
Sie möchten die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisekostenabrechnung oder Personalverwaltung für Ihre Mandanten übernehmen. DATEV bietet Ihnen die richtigen Lösungen, um komplett digital mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten.
Steuern
Steuererklärungen sind ein wichtiger Bestandteil des Kerngeschäfts Ihrer Kanzlei. Die speziell für die Bedürfnisse in der Kanzlei entwickelte Software sowie zahlreiche Programmverbindungen und digitale Abläufe unterstützen Sie bei der Erstellung der Steuererklärung. Mit den Leistungen aus dem Prozess DATEV E-Steuern arbeiten Sie dabei durchgehend digital. Beginnend mit den vorbereitenden Tätigkeiten wie beispielsweise die Bereitstellung der Belege über die Mandantenfreigabe bis hin zur digitalen Kommunikation mit der Finanzverwaltung.
Kanzleimanagement
Sie als Kanzlei stehen heute vor mehreren Herausforderungen: Neue Mitarbeitende gewinnen, Prozesse effizient und digital gestalten, neue Dienstleitungsangebote entwickeln und passende Preis- und Honorarstrategien finden. Ein effizient aufgestelltes Kanzleimanagement trägt erheblich dazu bei, Ihren wirtschaftlichen Erfolg zu verbessern und Ihre Kanzlei so auszurichten, dass sie auch in Zukunft erfolgreich bleibt. Mit den DATEV-Lösungen und -Services zum Kanzleimanagement haben Sie alles zur Hand, um Ihre Kanzlei digital zu organisieren und Zeit für das Wesentliche zu gewinnen. So sichern Sie den langfristigen Erfolg Ihrer Kanzlei.