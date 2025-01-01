Seminare ‒ Weiterbildung für die ganze Kanzlei

Informieren Sie sich über das umfangreiche Angebot an Seminaren und Lernvideos von DATEV. Die Bandbreite reicht von Softwareschulungen über Fachthemen bis hin zu Managementseminaren. Unsere Weiterbildungsabonnements Flatrate Lernvideo und DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte runden das Angebot ab.

Kanzlei-Beratungen ‒ Unterstützung für eine erfolgreiche Zukunft

Wir begleiten Sie individuell und praxisnah – von der optimalen Nutzung Ihrer DATEV-Lösungen bis hin zu strategischen Weichenstellungen. Profitieren Sie von persönlicher Beratung durch Experten von DATEV und halten Sie Ihre Kanzlei auf Erfolgskurs.

Seminare und Kanzlei-Beratungen: alles aus einer Hand

  • Große Vielfalt an Themen und Wissensangeboten

  • Hohe Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

  • Über 50 Jahre Erfahrung als Wissensanbieter

DATEV-Entwicklungspfade ‒ Damit behalten Sie den Überblick

Mit den Entwicklungspfaden zeigen wir Ihnen einen Weg, den Sie gemeinsam mit Ihren Mandantinnen und Mandanten gehen können, um die digitale Zusammenarbeit zu strukturieren oder ausgewählte Themen zu bearbeiten.
   

DATEV-Experten ‒ So werden Sie zum Experten

Ebnen Sie mit unseren Einstiegsangeboten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Weg in die Digitalisierung. Auf die jeweiligen Tätigkeiten zugeschnitten, haben wir für Sie die passenden Angebote zusammengestellt.
   

Highlight-Themen: Nicht verpassen!

Künstliche Intelligenz – Zukunft zum Anfassen für Ihre Kanzlei

Erfahren Sie, wie Sie KI sinnvoll einsetzen. Begeistern Sie Ihr Team und entwickeln Sie gemeinsam einen konkreten Plan für Ihre Kanzlei.

Effizienz-Booster für Ihre Buchführung

Steigern Sie Effizienz und Genauigkeit Ihrer Buchführung durch gezielte Automatisierung und optimierte Prozesse mit DATEV.

Jahreswechselseminare 2025/2026 – jetzt buchen!

Wie immer heißt es: schnell sein lohnt sich!

Custom GPTs in der Kanzlei einsetzen

Einfach starten, viel bewirken: Erstellen Sie eigene Custom GPTs und gewinnen Sie Zeit durch die Automatisierung von Routineaufgaben.

DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung

Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.

Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien. 

Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.

