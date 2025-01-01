Art.-Nr. 71000 | Ganztagsberatung vor Ort

KI-Tag für Ihre Kanzlei

Erfahren Sie, wie Sie KI sinnvoll einsetzen. Begeistern Sie Ihr Team und entwickeln Sie gemeinsam einen konkreten Plan für Ihre Kanzlei.
  • Überblick zu KI-Anwendungen erhalten
  • Einsatzszenarien für die Kanzlei entwickeln
  • Nächste Schritte im Team vereinbaren
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Video

Inhalte

Beschreibung

Künstliche Intelligenz verändert die Welt in einer Weise, die bis vor wenigen Jahren unvorstellbar war. Auch Kanzleien stehen vielfältige Möglichkeiten offen, um mit KI kostbare Zeit zu sparen. Wir unterstützen Sie dabei, erste praktische Erfahrungen mit KI zu machen, konkrete Einsatzmöglichkeiten für Ihre Kanzlei zu entwickeln und diese erfolgreich in Ihre Prozesse aufzunehmen. So bleiben Sie bei diesem wichtigen Zukunftsthema stets am Puls der Zeit!

  • Einstieg ins Thema KI

  • Anwendungsmöglichkeiten in der Branche

  • Anwendungsmöglichkeiten in der Kanzlei

  • Potenziale und Bedenken

  • Aktionsplan für die Kanzlei

Das Konzept umfasst Impulsvorträge, Diskussionen und Gruppenarbeiten. Dabei wird das gesamte Team einbezogen, um eine breite Akzeptanz zu erhalten und eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Kanzleien, die Interesse an KI-Anwendungen haben und diese möglichst bald einsetzen möchten

Preise

