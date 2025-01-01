KI-Tag für Ihre Kanzlei
- Überblick zu KI-Anwendungen erhalten
- Einsatzszenarien für die Kanzlei entwickeln
- Nächste Schritte im Team vereinbaren
Künstliche Intelligenz verändert die Welt in einer Weise, die bis vor wenigen Jahren unvorstellbar war. Auch Kanzleien stehen vielfältige Möglichkeiten offen, um mit KI kostbare Zeit zu sparen. Wir unterstützen Sie dabei, erste praktische Erfahrungen mit KI zu machen, konkrete Einsatzmöglichkeiten für Ihre Kanzlei zu entwickeln und diese erfolgreich in Ihre Prozesse aufzunehmen. So bleiben Sie bei diesem wichtigen Zukunftsthema stets am Puls der Zeit!
Inhalte
-
Einstieg ins Thema KI
-
Anwendungsmöglichkeiten in der Branche
-
Anwendungsmöglichkeiten in der Kanzlei
-
Potenziale und Bedenken
-
Aktionsplan für die Kanzlei
Das Konzept umfasst Impulsvorträge, Diskussionen und Gruppenarbeiten. Dabei wird das gesamte Team einbezogen, um eine breite Akzeptanz zu erhalten und eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen.
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Kanzleien, die Interesse an KI-Anwendungen haben und diese möglichst bald einsetzen möchten