Bewertungen sind eine wichtige Grundlage bei der Auswahl neuer Software-Lösungen. Um maximale Transparenz zu gewährleisten, müssen Bewerterinnen und Bewerter künftig angeben, ob ihnen für die Abgabe der Bewertung ein Incentive (jede Art von Leistungen in Form von Bargeld, Rabatten, Gutscheinen oder anderweitigen (geldwerten) Versprechen für den Bewerter oder Dritte bis maximal 25€ brutto) in Aussicht gestellt wurde. Solche Bewertungen werden als „incentivierte Bewertung“ gekennzeichnet.

Wichtig: Der Inhalt der Bewertung bleibt selbstverständlich unbeeinflusst – eine inhaltliche Vorgabe oder Einflussnahme ist nicht erlaubt.

Auch bereits veröffentlichte Bewertungen, bei denen ein Incentive gewährt wurde, werden nachträglich gekennzeichnet. So stellen wir sicher, dass alle Bewertungen für Sie fair und vergleichbar bleiben.

Die Kennzeichnung dient ausschließlich der Transparenz. Sie stellt keine Abwertung der Bewertung dar, sondern hilft Ihnen dabei, deren Entstehung besser einzuordnen.