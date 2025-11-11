Direkt zum DATEV-Marktplatz
DATEV E-Rechnungsplattform: Informationen für Software-Anbieter
Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich. Unternehmen müssen Rechnungen an andere Unternehmen nun elektronisch ausstellen. Das Bundesfinanzministerium plant zudem, den Austausch von Rechnungsdaten über E-Rechnungsplattformen abzuwickeln. DATEV bietet eine eigene Plattform an. Über eine API-Anbindung können Sie als Software-Anbieter den Versand und den Empfang von E-Rechnungen für Ihre Kunden nach Bedarf an die DATEV E-Rechnungsplattform auslagern.
Das ist der DATEV-Marktplatz
Auf dem DATEV-Marktplatz sind Lösungen von Software-Herstellern gelistet, die DATEV-Produkte sinnvoll ergänzen und sich ideal in die DATEV-Welt einfügen. Sowohl Unternehmen als auch Kanzleien finden hier passende Lösungen für ihren individuellen Bedarf.
Die Partnerlösungen sind über die DATEV-Datenservices mit den DATEV-Produkten verbunden. Dies ermöglicht einen automatisierten sowie sicheren Datenaustausch. So sorgen sie für eine optimierte Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Unternehmen.
Für ein gelungenes Zusammenspiel der eingesetzten Lösungen führt DATEV regelmäßig eine technische Prüfung der DATEV-Schnittstellen in den Partnerlösungen durch.
Die Freitext-Suche, die Filter- sowie Sortierfunktion unterstützt Sie bei der Suche nach einer geeigneten Lösung für Ihren Bedarf. Zusätzlich dienen die Bewertungen der Partnerlösungen als Orientierungshilfe bei der Wahl der richtigen Software.
DATEV-Marktplatz Partner
DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner
Software-Hersteller mit diesem Partnerstatus ergänzen DATEV-Lösungen sinnvoll und erfüllen die Anforderungen der Genossenschaft wie zum Beispiel die Umsetzung eines DATEV-Datenservices. Die Software-Hersteller profitieren unter anderem von einer Listung auf dem DATEV-Marktplatz, von einer regelmäßig geprüften Schnittstelle und einem persönlichen Partnermanager.
Weiter ohne Partnerschaft? - der DATEV Schnittstellen Anbieter
DATEV-Schnittstellen können auch ohne eine Partnerschaft mit DATEV umgesetzt werden. Die Dokumentationen unserer Schnittstellen stehen im DATEV Developer Portal zur Verfügung.
Digital, effizient, papierlos – so funktioniert moderne Reisekostenabrechnung.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
Profitieren Sie von Sonderkonditionen.
Durch die Mitgliedervorteile erhalten DATEV-Mitglieder reduzierte Angebote unserer DATEV-Marktplatz Partner. Stöbern Sie auf den Marktplatzseiten von DATEV bei den dafür gekennzeichneten Partnerunternehmen.
Lead für DATEV
Sie sind DATEV-Marktplatz Partner oder DATEV Schnittstellen Anbieter und Ihre Kunden interessieren sich für DATEV-Software? Dann leiten Sie uns gerne die Kontaktdaten der Interessenten weiter.
Mehr Transparenz bei Bewertungen – für Ihre Entscheidung
Bewertungen sind eine wichtige Grundlage bei der Auswahl neuer Software-Lösungen. Um maximale Transparenz zu gewährleisten, müssen Bewerterinnen und Bewerter künftig angeben, ob ihnen für die Abgabe der Bewertung ein Incentive (jede Art von Leistungen in Form von Bargeld, Rabatten, Gutscheinen oder anderweitigen (geldwerten) Versprechen für den Bewerter oder Dritte bis maximal 25€ brutto) in Aussicht gestellt wurde. Solche Bewertungen werden als „incentivierte Bewertung“ gekennzeichnet.
Wichtig: Der Inhalt der Bewertung bleibt selbstverständlich unbeeinflusst – eine inhaltliche Vorgabe oder Einflussnahme ist nicht erlaubt.
Auch bereits veröffentlichte Bewertungen, bei denen ein Incentive gewährt wurde, werden nachträglich gekennzeichnet. So stellen wir sicher, dass alle Bewertungen für Sie fair und vergleichbar bleiben.
Die Kennzeichnung dient ausschließlich der Transparenz. Sie stellt keine Abwertung der Bewertung dar, sondern hilft Ihnen dabei, deren Entstehung besser einzuordnen.