MeinFiskal - eine Plattform, viele Services
MeinFiskal ist die Fiskalisierungsplattform für Unternehmen, die eine elektronische Kasse einsetzen. Sie stellt verschiedene Services bereit bzw. hat diese integriert, zum Beispiel DATEV Kassenarchiv online.
Mit MeinFiskal ist es unser Ziel, gemeinsam mit starken Partnern eine offene Cloud-Plattform zu schaffen, der sich Kassenhersteller anschließen können.
Über diese Plattform bieten wir Unternehmen Fiskalisierungslösungen für elektronische Kassen an, mit denen alle gesetzlichen Anforderungen an die ordnungsgemäße Kassenführung erfüllt werden.
Ein digitaler Prozess - mit DATEV Datenservice Kassenarchiv
Kassenhersteller können durch ein Anbinden ihrer Kassenlösung an MeinFiskal den Prozess der Datenarchivierung und die Weitergabe an die Finanzbuchführung unterstützen. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung des DATEV Datenservice Kassenarchiv.
Von der Kasse bis zur Finanzbuchführung - durchgängig digital
Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen
DATEV Kassenarchiv online archiviert Kassendaten täglich revisionssicher in der DATEV-Cloud. Daten werden automatisiert aus der Kassensoftware übertragen und können über die Kassenbuch-Schnittstelle direkt nach DATEV Kassenbuch online für die Buchhaltung bereitgestellt werden.
DATEV Kassenmeldung
Mit der DATEV Kassenmeldung können Unternehmer über die Plattform MeinFiskal eigenständig Kassenmeldungen erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übermitteln.