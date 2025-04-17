MeinFiskal ist die Fiskalisierungsplattform für Unternehmen, die eine elektronische Kasse einsetzen. Sie stellt verschiedene Services bereit bzw. hat diese integriert, zum Beispiel DATEV Kassenarchiv online.

Mit MeinFiskal ist es unser Ziel, gemeinsam mit starken Partnern eine offene Cloud-Plattform zu schaffen, der sich Kassenhersteller anschließen können.

Über diese Plattform bieten wir Unternehmen Fiskalisierungslösungen für elektronische Kassen an, mit denen alle gesetzlichen Anforderungen an die ordnungsgemäße Kassenführung erfüllt werden.