MeinFiskal - eine Plattform, viele Services

MeinFiskal ist die Fiskalisierungsplattform für Unternehmen, die eine elektronische Kasse einsetzen. Sie stellt verschiedene Services bereit bzw. hat diese integriert, zum Beispiel DATEV Kassenarchiv online.

Mit MeinFiskal ist es unser Ziel, gemeinsam mit starken Partnern eine offene Cloud-Plattform zu schaffen, der sich Kassenhersteller anschließen können.

Über diese Plattform bieten wir Unternehmen Fiskalisierungslösungen für elektronische Kassen an, mit denen alle gesetzlichen Anforderungen an die ordnungsgemäße Kassenführung erfüllt werden.

Ein digitaler Prozess - mit DATEV Datenservice Kassenarchiv

Kassenhersteller können durch ein Anbinden ihrer Kassenlösung an MeinFiskal den Prozess der Datenarchivierung und die Weitergabe an die Finanzbuchführung unterstützen. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung des DATEV Datenservice Kassenarchiv.

Von der Kasse bis zur Finanzbuchführung - durchgängig digital

Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen

DATEV Kassenarchiv online archiviert Kassendaten täglich revisionssicher in der DATEV-Cloud. Daten werden automatisiert aus der Kassensoftware übertragen und können über die Kassenbuch-Schnittstelle direkt nach DATEV Kassenbuch online für die Buchhaltung bereitgestellt werden.

DATEV Kassenmeldung

Mit der DATEV Kassenmeldung können Unternehmer über die Plattform MeinFiskal eigenständig Kassenmeldungen erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übermitteln.

Davon profitieren Sie

  • GoBD-konform

    Sie liefern eine GoBD-konforme Kasse an Ihren Kunden aus und runden Ihr Angebot ab mit der GoBD-konformen, revisionssicheren Archivierung der Kassendaten.

  • Revisionssicher

    Sie speichern die Kassendaten bereits in der Cloud? Somit sind die Daten gegen Verlust geschützt, jedoch noch nicht revisionssicher archiviert – die revisionssichere Archivierung in Deutschland übernimmt DATEV für Sie.

  • Cloud-erfahren

    Sie haben mit DATEV einen verlässlichen und in der Branche einen anerkannten und erfahrenen Cloud-Partner an der Seite.

Davon profitieren Ihre Kunden

  • Automatische Datenübertragung

    Die Daten werden aus Ihrer Kassensoftware automatisiert an das DATEV Kassenarchiv online übertragen.

  • GoBD-konform

    Ihre Kunden erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, indem sie die Kassendaten GoBD-konform bereitstellen und archivieren.

  • Sicher archiviert

    Die Daten sind im Archiv des Rechenzentrums unveränderbar und für 10 Jahre (aktuelle gesetzliche Vorgabe) sicher aufbewahrt.

  • Hohe Datenqualität

    Aufgrund automatischer Prüfroutinen bieten wir eine hohe Datenqualität. Ihre Kunden erhalten bei festgestellten Unplausibilitäten eine Benachrichtigung.

  • Datenarchiv

    Ihre Kunden können neben Kassendaten auch weitere prüfungsrelevante Unterlagen manuell in das Archiv hochladen (z. B. Speisekarten, Verfahrensdokumentationen etc.).