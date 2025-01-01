Von der Kasse bis in die Buchführung
Der Prozess der Kassenführung lässt sich bis hin zur Erstellung der Finanzbuchführung in Ihrer Kanzlei automatisieren und vereint somit betriebliche Abläufe mit den gesetzlichen Anforderungen zu einem durchgängigen Prozess.
Produktbeschreibung
Das DATEV Kassenarchiv online ermöglicht Ihren Mandanten über die Plattform MeinFiskal die sichere und GoBD-konforme Archivierung von Kassendaten in der DATEV-Cloud. Die Daten können per Knopfdruck aus der Kassensoftware übertragen werden, wenn die Schnittstelle vom Kassenhersteller integriert ist.
Durchgängig digital von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung in Ihrer Kanzlei
Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Die Daten Ihrer Mandanten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen. Somit werden die Kassenbewegungen im Kassenbuch automatisch erfasst und als Buchungsvorschläge Ihrer Steuerberatungskanzlei zur Verfügung gestellt.
* Voraussetzung für Ihre Mandanten ist DATEV Unternehmen online
Mehr erfahren
Mit der Anwendung DATEV Kassenbuch online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Ihre Mandanten Kassenbelegsätze für die Erstellung der Buchführung vorerfassen und bearbeiten. Erfasste Daten können für steuerliche Außenprüfungen exportiert und festgeschriebene Kassenbewegungen online für Ihre Kanzlei bereitgestellt werden.
Tipp: In Verbindung mit DATEV Belege online können Kassenbewegungen direkt vom digitalen Beleg erfasst werden. Die digitalen Belege werden revisionssicher im DATEV-Rechenzentrum archiviert und sind für Unternehmen und Kanzlei zugänglich.
So bietet DATEV Kassenbuch online eine effiziente und ordnungsgemäße Lösung zur Verwaltung von Kassenbewegungen und unterstützt die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.
Ihre Vorteile
- Gesetzeskonforme und revisionssichere Archivierung
Alle Tagesendsummen, Einzelaufzeichnungen und TSE-Daten werden sicher und GoBD-konform in der DATEV-Cloud archiviert.
- Einfacher und schneller Datenzugriff
Die komfortable Exportfunktion ermöglicht Ihren Mandanten jederzeit den vollständigen und korrekten Zugriff auf die Daten, inklusive Taxonomie-Daten im gewünschten Format der Finanzverwaltung.
- Effiziente Arbeitsabläufe und transparente Datenweitergabe
Von der Archivierung über die Belegerfassung bis hin zur Finanzbuchführung - für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.
Wissen und Weiterbildung
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.