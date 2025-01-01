Mit der Anwendung DATEV Kassenbuch online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Ihre Mandanten Kassenbelegsätze für die Erstellung der Buchführung vorerfassen und bearbeiten. Erfasste Daten können für steuerliche Außenprüfungen exportiert und festgeschriebene Kassenbewegungen online für Ihre Kanzlei bereitgestellt werden.

Tipp: In Verbindung mit DATEV Belege online können Kassenbewegungen direkt vom digitalen Beleg erfasst werden. Die digitalen Belege werden revisionssicher im DATEV-Rechenzentrum archiviert und sind für Unternehmen und Kanzlei zugänglich.

So bietet DATEV Kassenbuch online eine effiziente und ordnungsgemäße Lösung zur Verwaltung von Kassenbewegungen und unterstützt die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.