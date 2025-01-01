DATEV Info online

In 2025 kommt mit der Abgabe der Kassenmeldung beim Finanzamt eine neue Herausforderung auf Sie zu. DATEV bietet mit dem Produkt „DATEV Kassenmeldung“ über die Plattform MeinFiskal eine Lösung an, mit der Sie die Meldung effektiv durchführen können.

Ein zweiter Schwerpunkt der Veranstaltung ist die automatische, gesetzeskonforme Archivierung der Kassendaten in DATEV Kassenarchiv online sowie die automatische Datenweitergabe nach DATEV Kassenbuch online. Von dort können die Daten dann in Form von Buchungsvorschlägen in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übernommen werden.

DATEV Kassenmeldung und DATEV Kassenarchiv online werden über die Plattform MeinFiskal DATEV MeinFiskal angeboten.