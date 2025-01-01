DATEV Info online: Archivierung Kassendaten und Kassenmeldung mit DATEV über MeinFiskal
Inhalte
Beschreibung
In 2025 kommt mit der Abgabe der Kassenmeldung beim Finanzamt eine neue Herausforderung auf Sie zu. DATEV bietet mit dem Produkt „DATEV Kassenmeldung“ über die Plattform MeinFiskal eine Lösung an, mit der Sie die Meldung effektiv durchführen können.
Ein zweiter Schwerpunkt der Veranstaltung ist die automatische, gesetzeskonforme Archivierung der Kassendaten in DATEV Kassenarchiv online sowie die automatische Datenweitergabe nach DATEV Kassenbuch online. Von dort können die Daten dann in Form von Buchungsvorschlägen in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übernommen werden.
DATEV Kassenmeldung und DATEV Kassenarchiv online werden über die Plattform MeinFiskal DATEV MeinFiskal angeboten.
Themen
DATEV Kassenmeldung: Befüllen und Datenübermittlung an die Finanzverwaltung
DATEV Kassenarchiv online: Automatische Archivierung und Datenweitergabe
an Kassenbuch online
Voraussetzungen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Steuerberatende, die Unternehmen mit der elektronischen Registrierkasse betreuen.
- Unternehmen, die eine elektronische Registrierkasse im Einsatz haben.
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.