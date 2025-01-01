Schnittstellen zu den DATEV-Lösungen sind ein zentraler Faktor für durchgängig digitale Prozesse. Sie vereinfachen die Abläufe und die Zusammenarbeit mit IhrenMandanten – besonders, wenn diese keine DATEV-Software verwenden.

Ob Sie gerade erst anfangen, konkrete Schnittstellen einrichten möchten oder eine eigene Lösung entwickeln – hier finden sie die passende Unterstützung.