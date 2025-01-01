Neu im Thema Schnittstellen? Wir begleiten Sie beim Start.
Sie möchten verstehen, was Schnittstellen ermöglichen? Sie brauchen Orientierung, was technisch möglich ist – und wie Sie konkret loslegen können? Gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten bauen Sie Wissen auf und verschaffen sich einen klaren Überblick. Für alle, die: einen ersten Überblick brauchen eine individuelle Beratung mit strukturiertem Fahrplan suchen
Konkrete Schnittstelle auswählen und einrichten
Ob über den DATEV-Marktplatz oder mit individueller Unterstützung: Wir helfen Ihnen Schritt für Schritt bei der Auswahl und Einrichtung. Für alle, die: eine passende Schnittstelle finden und einrichten wollen konkrete Unterstützung bei der Umsetzung suchen
- DATEV-Datenservices finden & einrichten
- Individuelle Unterstützung für Kanzleien
- Individuelle Unterstützung für Unternehmen
Individuelle Softwarelösung
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam. Doppelerfassungen, Insellösungen oder komplexe Reports aus vielen Quellen? Wir entwickeln maßgeschneiderte Softwarelösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen und digitalisieren. Mit über 1000 erfolgreich umgesetzten Projekten wissen wir, wieindividuelle Digitalisierung gelingt.
Für alle, die:
- eine passgenaue Lösung suchen
- DATEV optimal in ihre Systemlandschaft integrieren möchten
- individuelle Beratung und Umsetzung wünschen
Informationen für Software-Hersteller: eigene Schnittstelle entwickeln
Sie möchten eine eigene Schnittstelle zur DATEV-Software entwickeln? Auf dem DATEV Developer Portal finden Sie alle technischen Informationen und
Blogbeiträge.
Einmalige Datenübernahme aus Fremdsoftware
Einmalige Datenübernahme
Sie wechseln zu DATEV oder haben ein neues Mandat, das bisher in einem anderen System gebucht oder abgerechnet wurde? Dieser Wechsel muss für Sie nicht mit hohem Aufwand und Fehlerquellen verbunden sein. Ob betriebliches Rechnungswesen, Personalwirtschaft oder Kanzleimanagement –wir unterstützen Sie im Rahmen einer einmaligen Datenübernahme.
Für alle, die:
- Hilfe beim Umstieg von Fremdprogrammen auf DATEV-Software benötigen
- Unterstützung bei einmaliger Datenübernahme suchen
Neue Prozesse bedeuten Veränderung
Wichtig ist, Veränderungen nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv voranzutreiben. Wie das im Team gelingt, erfahren sie hier.