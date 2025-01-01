Einstieg

Das Problem im Prozess ist identifiziert. Sie sind am Anfang und benötigen eine Beratung zu den Lösungs- und Unterstützungsmöglichkeiten der DATEV mit individuellen Softwarelösungen.

Konzeption und Machbarkeitsanalyse

Wir identifizieren Ihre Anforderungen und Bedarfe in Zusammenarbeit mit Ihnen. Dabei profitieren Sie von den Fachkenntnissen unserer erfahrenen DATEV Spezialisten. Bei spezifischen Themen, bieten wir das richtige Netzwerk: So bekommen Sie mit dem Ergebnis der Machbarkeitsanalyse die Transparenz über die Umsetzbarkeit und Investitionshöhe.

Umsetzung

Das Konzept steht und das Budget ist bewilligt. Ihre individuelle Softwarelösung wird gemeinsam mit Ihnen fertiggestellt. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, reagieren wir flexibel auf Ihre Wünsche. Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung der Lösung und bieten Ihnen anschließend unsere Wartung und Support. Garantiert zukunftssicher. An Ihren Bedürfnissen ausgerichtet.