Fehleranfällige Doppelerfassungen, Datenübernahmen aus Fremdprogrammen, aufwendig erstellte Reportings aus verschiedenen Datenquellen - diese Probleme kommen Ihnen bekannt vor? Kontaktieren Sie uns. Wir gehen mit Ihnen gemeinsam den Weg der Digitalisierung. Mit über 1000 individuell entwickelten Softwarelösungen konnten wir schon viele Kundinnen und Kunden begeistern.
Dank der individuellen Softwarelösungen konnten wir trotz sehr spezifischer Wünsche ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bieten, das Großmandat gewinnen und reibungslos halten.
Micha Weißhaupt
ASWR Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Einstieg
Das Problem im Prozess ist identifiziert. Sie sind am Anfang und benötigen eine Beratung zu den Lösungs- und Unterstützungsmöglichkeiten der DATEV mit individuellen Softwarelösungen.
Konzeption und Machbarkeitsanalyse
Wir identifizieren Ihre Anforderungen und Bedarfe in Zusammenarbeit mit Ihnen. Dabei profitieren Sie von den Fachkenntnissen unserer erfahrenen DATEV Spezialisten. Bei spezifischen Themen, bieten wir das richtige Netzwerk: So bekommen Sie mit dem Ergebnis der Machbarkeitsanalyse die Transparenz über die Umsetzbarkeit und Investitionshöhe.
Umsetzung
Das Konzept steht und das Budget ist bewilligt. Ihre individuelle Softwarelösung wird gemeinsam mit Ihnen fertiggestellt. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, reagieren wir flexibel auf Ihre Wünsche. Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung der Lösung und bieten Ihnen anschließend unsere Wartung und Support. Garantiert zukunftssicher. An Ihren Bedürfnissen ausgerichtet.
Dank der für uns individuell entwickelten Softwarelösung importieren wir unsere Mitarbeiterneuanlagen im Lohn direkt aus der E-Mail vom Mandanten – voll automatisiert. Ein vollkommen neues Arbeitsgefühl!
Petra Gössnitzer
Strittmatter + Pink Steuerberater
ISWL bestellt oder im Einsatz
Sie setzen Ihre ISWL bereits ein und es kommen Fragen auf? Oder Sie haben Änderungs-/Erweiterungswünsche?
Beispiele
Wir sind für Sie in den Geschäftsfeldern Personalwirtschaft, Rechnungswesen und Steuern aktiv. Zögern sie nicht uns zu kontaktieren.
Das Programm ist ein Deckungsbeitrags-Boost seinesgleichen!
Thomas Schramm
ASWR Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG