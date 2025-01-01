ISWL Individueller Personalfragebogen
- Individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt
- EXCEL-Personalfragebogendatei vom neuen Mitarbeiter selbst bestückbar
- Per Knopfdruck Einlesen der Personalstammdaten in DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt
- Steuerung der Datenübergabe aus der EXCEL-Personalfragebogendatei heraus
- Struktur der mitgelieferten EXCEL-Fragebogendateien beliebig abänderbar
In einer individuell anpassbaren Excel-Personalfragebogendatei können Personalstammdaten erfasst werden. Dazu kann der Excel-Personalfragebogen zum Ausfüllen an den neuen Mitarbeiter weitergegeben werden.
Die Daten werden mit der ISWL Individueller Personalfragebogen konvertiert und per Schnittstelle in die jeweiligen DATEV-Programme LODAS oder Lohn und Gehalt eingelesen.
Dieser Prozess kann entweder innerhalb eines Unternehmens oder aber bei der Kooperation zwischen Steuerberater und Mandant erfolgen.
Die Lösung ist auch Bestandteil des Startpakets ohne Lohndienstleistung (Art.-Nr. 72850) und wird in diesem Paket für 12 Monate kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Interesse bestellen Sie bitte direkt im DATEV-Shop .
Hinweis: Wir empfehlen eine professionelle Beratung, um alle sich bietenden Potenziale voll ausschöpfen zu können. Hier können Sie eine passende individuelle Beratung buchen.
Beratung ISWL
Beratung, Schulung, Einrichtung
Zu einem vereinbarten Termin klärt ein DATEV-Berater Ihre individuellen Fragen am Telefon. Mittels Fernbetreuung online schaltet er sich auf Ihren PC und verfolgt und steuert die Vorgänge aktiv auf Ihrem Bildschirm. Je nach Angebot, setzt Ihr Berater die Anforderungen gerne unmittelbar im Programm für Sie um. Buchen Sie einfach über oben stehenden Link einen Termin.