In einer individuell anpassbaren Excel-Personalfragebogendatei können Personalstammdaten erfasst werden. Dazu kann der Excel-Personalfragebogen zum Ausfüllen an den neuen Mitarbeiter weitergegeben werden.

Die Daten werden mit der ISWL Individueller Personalfragebogen konvertiert und per Schnittstelle in die jeweiligen DATEV-Programme LODAS oder Lohn und Gehalt eingelesen.

Dieser Prozess kann entweder innerhalb eines Unternehmens oder aber bei der Kooperation zwischen Steuerberater und Mandant erfolgen.

Die Lösung ist auch Bestandteil des Startpakets ohne Lohndienstleistung (Art.-Nr. 72850) und wird in diesem Paket für 12 Monate kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Interesse bestellen Sie bitte direkt im DATEV-Shop .

