Ihre Unternehmensdaten sind wertvoll und müssen gleichzeitig sicher und zugänglich sein. Entdecken Sie, wie die richtige Software von DATEV Ihre Produktivität steigert und Ihre sensiblen Daten schützt. Mit unserem innovativen Ansatz für digitales Arbeiten, allein oder im Team, erleben Sie die Vorteile effizienten digitalen Arbeitens.Gemeinsam gehen wir den Weg zum sicheren digitalen Arbeitsplatz.
• Sichere und GoBD-konforme Datenablage im zertifizierten DATEV-Rechenzentrum • Software immer auf aktuellen Stand
• Komfortabel Ihre Belege verwalten • Digitale Workflows vom Belegeingang über deren Prüfung, Bearbeitung und Freigabe bis zur revisionssicheren Archivierung (inkl. E-Rechnung)
• Zentrale Ablage Ihrer gesamten Dokumente (z.B. Lieferscheine, Rechnungen, Angebote) • Digitale Workflows vom Belegeingang über der Prüfung, Bearbeitung und Freigabe bis zur revisionssicheren Archivierung (inkl. E-Rechnung).
• Sicherer und digitaler Transfer von Daten und Dokumenten in allen gängigen Formaten und über verschiedene Kanäle
